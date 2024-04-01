https://ria.ru/20240401/poezd-1937143745.html

Власти подтвердили гибель пяти человек в ДТП с поездом под Ярославлем

Власти подтвердили гибель пяти человек в ДТП с поездом под Ярославлем - РИА Новости, 01.04.2024

Власти подтвердили гибель пяти человек в ДТП с поездом под Ярославлем

Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении поезда с автобусом в Ярославской области, подтвердили РИА Новости в администрации Переславля-Залесского. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:56

2024-04-01T15:56

2024-04-01T15:56

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении поезда с автобусом в Ярославской области, подтвердили РИА Новости в администрации Переславля-Залесского. По данным администрации, ДТП произошло в Переславском районе. "У нас пока данные о пяти погибших, два человека пострадали", - сказала представитель администрации. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом в Ярославской области, по предварительной информации, погибли пять человек.

https://ria.ru/20240318/vagony-1933885152.html

https://ria.ru/20240401/dtp-1937091092.html

ярославская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославская область