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Власти подтвердили гибель пяти человек в ДТП с поездом под Ярославлем - РИА Новости, 01.04.2024
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15:56 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/poezd-1937143745.html
Власти подтвердили гибель пяти человек в ДТП с поездом под Ярославлем
Власти подтвердили гибель пяти человек в ДТП с поездом под Ярославлем - РИА Новости, 01.04.2024
Власти подтвердили гибель пяти человек в ДТП с поездом под Ярославлем
Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении поезда с автобусом в Ярославской области, подтвердили РИА Новости в администрации Переславля-Залесского. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:56
2024-04-01T15:56
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении поезда с автобусом в Ярославской области, подтвердили РИА Новости в администрации Переславля-Залесского. По данным администрации, ДТП произошло в Переславском районе. "У нас пока данные о пяти погибших, два человека пострадали", - сказала представитель администрации. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом в Ярославской области, по предварительной информации, погибли пять человек.
https://ria.ru/20240318/vagony-1933885152.html
https://ria.ru/20240401/dtp-1937091092.html
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происшествия, ярославская область
Происшествия, Ярославская область
Власти подтвердили гибель пяти человек в ДТП с поездом под Ярославлем

Ярославские власти подтвердили гибель пяти человек в ДТП с автобусом и поездом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении поезда с автобусом в Ярославской области, подтвердили РИА Новости в администрации Переславля-Залесского.
По данным администрации, ДТП произошло в Переславском районе.
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В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда
18 марта, 04:38
"У нас пока данные о пяти погибших, два человека пострадали", - сказала представитель администрации.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом в Ярославской области, по предварительной информации, погибли пять человек.
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