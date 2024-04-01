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Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС
Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС - РИА Новости, 01.04.2024
Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС
Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает, что с возможным приходом Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда РФ "революций не РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:41
2024-04-01T15:41
2024-04-01T15:51
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает, что с возможным приходом Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда РФ "революций не будет" и "все будет хорошо". Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру зампреда ВС РФ Подносовой на должность главы Верховного суда. "Каких-то революций не будет… Все будет упорядочено и, мне кажется, все будет хорошо", - сказал Крашенинников журналистам. Он отметил, что знает Подносову давно, и охарактеризовал ее как человека из системы, который "знает и региональные суды и знает систему Верховного суда".
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Политика, Россия, Павел Крашенинников, Госдума РФ
Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС
Крашенинников: Подносова знает и региональные суды, и систему ВС