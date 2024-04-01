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Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС - РИА Новости, 01.04.2024
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15:41 01.04.2024 (обновлено: 15:51 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/podnosova-1937140394.html
Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС
Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС - РИА Новости, 01.04.2024
Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС
Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает, что с возможным приходом Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда РФ "революций не РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:41
2024-04-01T15:51
политика
россия
павел крашенинников
госдума рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает, что с возможным приходом Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда РФ "революций не будет" и "все будет хорошо". Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру зампреда ВС РФ Подносовой на должность главы Верховного суда. "Каких-то революций не будет… Все будет упорядочено и, мне кажется, все будет хорошо", - сказал Крашенинников журналистам. Он отметил, что знает Подносову давно, и охарактеризовал ее как человека из системы, который "знает и региональные суды и знает систему Верховного суда".
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политика, россия, павел крашенинников, госдума рф
Политика, Россия, Павел Крашенинников, Госдума РФ
Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС

Крашенинников: Подносова знает и региональные суды, и систему ВС

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания РФ (cropped) / Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания РФ (cropped) /
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает, что с возможным приходом Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда РФ "революций не будет" и "все будет хорошо".
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру зампреда ВС РФ Подносовой на должность главы Верховного суда.
«
"Каких-то революций не будет… Все будет упорядочено и, мне кажется, все будет хорошо", - сказал Крашенинников журналистам.
Он отметил, что знает Подносову давно, и охарактеризовал ее как человека из системы, который "знает и региональные суды и знает систему Верховного суда".
Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
ВККС рекомендовала Подносову на должность главы ВС
Вчера, 09:56
 
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