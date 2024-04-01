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Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС

Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС - РИА Новости, 01.04.2024

Крашенинников прокомментировал возможное назначение Подносовой главой ВС

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает, что с возможным приходом Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда РФ "революций не РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:41

2024-04-01T15:41

2024-04-01T15:51

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павел крашенинников

госдума рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает, что с возможным приходом Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда РФ "революций не будет" и "все будет хорошо". Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру зампреда ВС РФ Подносовой на должность главы Верховного суда. "Каких-то революций не будет… Все будет упорядочено и, мне кажется, все будет хорошо", - сказал Крашенинников журналистам. Он отметил, что знает Подносову давно, и охарактеризовал ее как человека из системы, который "знает и региональные суды и знает систему Верховного суда".

https://ria.ru/20240401/sud-1937029515.html

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политика, россия, павел крашенинников, госдума рф