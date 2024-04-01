https://ria.ru/20240401/podderzhka-1937126529.html
Глава Вологодской области доложил Путину о поддержке семей бойцов СВО
Глава Вологодской области доложил Путину о поддержке семей бойцов СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Глава Вологодской области доложил Путину о поддержке семей бойцов СВО
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки в регионе семей участников спецоперации. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:10
2024-04-01T15:10
2024-04-01T15:10
специальная военная операция на украине
общество
вологодская область
россия
георгий филимонов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937108149_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6ff4309e31b64f483ce20616b0e6cba3.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки в регионе семей участников спецоперации. "Мы провели открытые публичные встречи с супругами мобилизованных воинов. В регионе с начала специальной военной операции такие встречи проводятся впервые. И как раз по итогам этих встреч, в которых приняло участие порядка тысячи человек, мы приняли решение о запуске региональной диспетчерской службы единого колл-центра по вопросам СВО на базе номера 122. Теперь этот проектный офис работает в режиме 24/7, круглосуточно принимает звонки, и любой обратившийся, в первую очередь это касается содействия семьям мобилизованных воинов, которые обращаются с вопросами по бытовым задачам, например, если речь идет о лесных или сельских территориях, – дрова привезти, продукты привезти, помочь с ремонтом холодного и горячего водоснабжения", - сообщил Филимонов. Он также рассказал, что в регионе за каждой такой семьей закреплены кураторы. "Мы запустили принцип "двух ключей". За каждой семьей, за каждой фамилией наших воинов закрепили ответственного куратора из правительства области, за каждой семьёй, с одной стороны. С другой стороны, за той же семьёй и за той же фамилией закрепили представителя департамента социальной защиты. Оба куратора 24/7 должны быть доступны, владеть полностью информацией о том, что беспокоит семью. В первую очередь, еще раз подчеркиваю, это и формирование пакета документов на получение выплат, это и бытовые вопросы, это и связаться с управляющей компанией, для того чтобы, условно, починить батарею", - отметил врио губернатора. Он уточнил, что осуществляется полное сопровождение каждой семьи до решения задачи. "Создали единую платформу приема заявок, для того чтобы корреспонденция, посылки адресно доходили до наших бойцов с вещами, оборудованием, экипировкой. Как раз в этом есть большой запрос, поскольку, к сожалению, часто посылки теряются, письма теряются. Поэтому (создана) вот эта единая платформа, агрегирующая заявки, и без лишней бюрократической волокиты, проволочек направляющая адресно до бойцов корреспонденцию и посылки. И отдельный фронт работы – сбор заявок на приобретение и направление в военные части техники: "буханки", "Уралы", "уазики", – все как полагается", - также рассказал Филимонов.
https://ria.ru/20231208/svo-1914707248.html
https://ria.ru/20231108/vologodchina-1908186135.html
вологодская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937108149_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f0c0587fad91332465e6eea102da24a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вологодская область, россия, георгий филимонов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Владимир Путин
Глава Вологодской области доложил Путину о поддержке семей бойцов СВО
Филимонов рассказал Путин, как на Вологодчине поддерживают семьи участников СВО
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки в регионе семей участников спецоперации.
"Мы провели открытые публичные встречи с супругами мобилизованных воинов. В регионе с начала специальной военной операции такие встречи проводятся впервые. И как раз по итогам этих встреч, в которых приняло участие порядка тысячи человек, мы приняли решение о запуске региональной диспетчерской службы единого колл-центра по вопросам СВО на базе номера 122. Теперь этот проектный офис работает в режиме 24/7, круглосуточно принимает звонки, и любой обратившийся, в первую очередь это касается содействия семьям мобилизованных воинов, которые обращаются с вопросами по бытовым задачам, например, если речь идет о лесных или сельских территориях, – дрова привезти, продукты привезти, помочь с ремонтом холодного и горячего водоснабжения", - сообщил Филимонов.
Он также рассказал, что в регионе за каждой такой семьей закреплены кураторы.
«
"Мы запустили принцип "двух ключей". За каждой семьей, за каждой фамилией наших воинов закрепили ответственного куратора из правительства области, за каждой семьёй, с одной стороны. С другой стороны, за той же семьёй и за той же фамилией закрепили представителя департамента социальной защиты. Оба куратора 24/7 должны быть доступны, владеть полностью информацией о том, что беспокоит семью. В первую очередь, еще раз подчеркиваю, это и формирование пакета документов на получение выплат, это и бытовые вопросы, это и связаться с управляющей компанией, для того чтобы, условно, починить батарею", - отметил врио губернатора.
Он уточнил, что осуществляется полное сопровождение каждой семьи до решения задачи.
"Создали единую платформу приема заявок, для того чтобы корреспонденция, посылки адресно доходили до наших бойцов с вещами, оборудованием, экипировкой. Как раз в этом есть большой запрос, поскольку, к сожалению, часто посылки теряются, письма теряются. Поэтому (создана) вот эта единая платформа, агрегирующая заявки, и без лишней бюрократической волокиты, проволочек направляющая адресно до бойцов корреспонденцию и посылки. И отдельный фронт работы – сбор заявок на приобретение и направление в военные части техники: "буханки", "Уралы", "уазики", – все как полагается", - также рассказал Филимонов.