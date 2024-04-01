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Глава Вологодской области доложил Путину о поддержке семей бойцов СВО - РИА Новости, 01.04.2024
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Глава Вологодской области доложил Путину о поддержке семей бойцов СВО
Глава Вологодской области доложил Путину о поддержке семей бойцов СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Глава Вологодской области доложил Путину о поддержке семей бойцов СВО
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки в регионе семей участников спецоперации. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:10
2024-04-01T15:10
специальная военная операция на украине
общество
вологодская область
россия
георгий филимонов
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки в регионе семей участников спецоперации. "Мы провели открытые публичные встречи с супругами мобилизованных воинов. В регионе с начала специальной военной операции такие встречи проводятся впервые. И как раз по итогам этих встреч, в которых приняло участие порядка тысячи человек, мы приняли решение о запуске региональной диспетчерской службы единого колл-центра по вопросам СВО на базе номера 122. Теперь этот проектный офис работает в режиме 24/7, круглосуточно принимает звонки, и любой обратившийся, в первую очередь это касается содействия семьям мобилизованных воинов, которые обращаются с вопросами по бытовым задачам, например, если речь идет о лесных или сельских территориях, – дрова привезти, продукты привезти, помочь с ремонтом холодного и горячего водоснабжения", - сообщил Филимонов. Он также рассказал, что в регионе за каждой такой семьей закреплены кураторы. "Мы запустили принцип "двух ключей". За каждой семьей, за каждой фамилией наших воинов закрепили ответственного куратора из правительства области, за каждой семьёй, с одной стороны. С другой стороны, за той же семьёй и за той же фамилией закрепили представителя департамента социальной защиты. Оба куратора 24/7 должны быть доступны, владеть полностью информацией о том, что беспокоит семью. В первую очередь, еще раз подчеркиваю, это и формирование пакета документов на получение выплат, это и бытовые вопросы, это и связаться с управляющей компанией, для того чтобы, условно, починить батарею", - отметил врио губернатора. Он уточнил, что осуществляется полное сопровождение каждой семьи до решения задачи. "Создали единую платформу приема заявок, для того чтобы корреспонденция, посылки адресно доходили до наших бойцов с вещами, оборудованием, экипировкой. Как раз в этом есть большой запрос, поскольку, к сожалению, часто посылки теряются, письма теряются. Поэтому (создана) вот эта единая платформа, агрегирующая заявки, и без лишней бюрократической волокиты, проволочек направляющая адресно до бойцов корреспонденцию и посылки. И отдельный фронт работы – сбор заявок на приобретение и направление в военные части техники: "буханки", "Уралы", "уазики", – все как полагается", - также рассказал Филимонов.
https://ria.ru/20231208/svo-1914707248.html
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общество, вологодская область, россия, георгий филимонов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Владимир Путин
Глава Вологодской области доложил Путину о поддержке семей бойцов СВО

Филимонов рассказал Путин, как на Вологодчине поддерживают семьи участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки в регионе семей участников спецоперации.
"Мы провели открытые публичные встречи с супругами мобилизованных воинов. В регионе с начала специальной военной операции такие встречи проводятся впервые. И как раз по итогам этих встреч, в которых приняло участие порядка тысячи человек, мы приняли решение о запуске региональной диспетчерской службы единого колл-центра по вопросам СВО на базе номера 122. Теперь этот проектный офис работает в режиме 24/7, круглосуточно принимает звонки, и любой обратившийся, в первую очередь это касается содействия семьям мобилизованных воинов, которые обращаются с вопросами по бытовым задачам, например, если речь идет о лесных или сельских территориях, – дрова привезти, продукты привезти, помочь с ремонтом холодного и горячего водоснабжения", - сообщил Филимонов.
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Он также рассказал, что в регионе за каждой такой семьей закреплены кураторы.
«
"Мы запустили принцип "двух ключей". За каждой семьей, за каждой фамилией наших воинов закрепили ответственного куратора из правительства области, за каждой семьёй, с одной стороны. С другой стороны, за той же семьёй и за той же фамилией закрепили представителя департамента социальной защиты. Оба куратора 24/7 должны быть доступны, владеть полностью информацией о том, что беспокоит семью. В первую очередь, еще раз подчеркиваю, это и формирование пакета документов на получение выплат, это и бытовые вопросы, это и связаться с управляющей компанией, для того чтобы, условно, починить батарею", - отметил врио губернатора.
Он уточнил, что осуществляется полное сопровождение каждой семьи до решения задачи.
"Создали единую платформу приема заявок, для того чтобы корреспонденция, посылки адресно доходили до наших бойцов с вещами, оборудованием, экипировкой. Как раз в этом есть большой запрос, поскольку, к сожалению, часто посылки теряются, письма теряются. Поэтому (создана) вот эта единая платформа, агрегирующая заявки, и без лишней бюрократической волокиты, проволочек направляющая адресно до бойцов корреспонденцию и посылки. И отдельный фронт работы – сбор заявок на приобретение и направление в военные части техники: "буханки", "Уралы", "уазики", – все как полагается", - также рассказал Филимонов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВологодская областьРоссияГеоргий ФилимоновВладимир Путин
 
 
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