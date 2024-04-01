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В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места - РИА Новости, 01.04.2024
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11:49 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/pioner-1937060438.html
В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места
В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места - РИА Новости, 01.04.2024
В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места
Свободного места в выработках рудника "Пионер", где после завала были заблокированы 13 человек, не осталось, сообщил первый заместитель управляющего директора... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:49
2024-04-01T11:49
происшествия
чп на руднике "пионер" в амурской области
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр - РИА Новости. Свободного места в выработках рудника "Пионер", где после завала были заблокированы 13 человек, не осталось, сообщил первый заместитель управляющего директора рудника "Пионер" Алексей Афанасьев. Первого апреля было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер". "Мы пробудили пять скважин на разные горизонты горных выработок. В результате обследования этих скважин с помощью специальных видеокамер установлено, что все выработки заполнены водой, льдом, горной массой и свободного места в них попросту не осталось", - сказал Афанасьев. Также, по его словам, существует реальная угроза повторного схода горной массы и воды как из чаши карьера, так и с его бортов. А это реально угроза для жизни спасателей, в таких условиях проводить работы нельзя, отметил Афанасьев. Как сообщал СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.
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происшествия, чп на руднике "пионер" в амурской области, амурская область
Происшествия, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Амурская область
В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места

Выработки рудника "Пионер" оказались заполнены водой, льдом и горной массой

© МЧС Амурской области/TelegramАварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области
Аварийно-спасательные работы на руднике Пионер в Амурской области
© МЧС Амурской области/Telegram
Аварийно-спасательные работы на руднике "Пионер" в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр - РИА Новости. Свободного места в выработках рудника "Пионер", где после завала были заблокированы 13 человек, не осталось, сообщил первый заместитель управляющего директора рудника "Пионер" Алексей Афанасьев.
Первого апреля было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер".
"Мы пробудили пять скважин на разные горизонты горных выработок. В результате обследования этих скважин с помощью специальных видеокамер установлено, что все выработки заполнены водой, льдом, горной массой и свободного места в них попросту не осталось", - сказал Афанасьев. Также, по его словам, существует реальная угроза повторного схода горной массы и воды как из чаши карьера, так и с его бортов. А это реально угроза для жизни спасателей, в таких условиях проводить работы нельзя, отметил Афанасьев.
Как сообщал СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.
Три пробуренные скважины на руднике Пионер показали наличие воды - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Появились кадры обвала, заблокировавшего 13 горняков в Приамурье
27 марта, 10:30
 
ПроисшествияЧП на руднике "Пионер" в Амурской областиАмурская область
 
 
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