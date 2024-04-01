https://ria.ru/20240401/pioner-1937060438.html
В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места
В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места - РИА Новости, 01.04.2024
В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места
Свободного места в выработках рудника "Пионер", где после завала были заблокированы 13 человек, не осталось, сообщил первый заместитель управляющего директора... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:49
2024-04-01T11:49
2024-04-01T11:49
происшествия
чп на руднике "пионер" в амурской области
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802772_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_b9e94639ae9ea45d2bd70e1854aa8421.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр - РИА Новости. Свободного места в выработках рудника "Пионер", где после завала были заблокированы 13 человек, не осталось, сообщил первый заместитель управляющего директора рудника "Пионер" Алексей Афанасьев. Первого апреля было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер". "Мы пробудили пять скважин на разные горизонты горных выработок. В результате обследования этих скважин с помощью специальных видеокамер установлено, что все выработки заполнены водой, льдом, горной массой и свободного места в них попросту не осталось", - сказал Афанасьев. Также, по его словам, существует реальная угроза повторного схода горной массы и воды как из чаши карьера, так и с его бортов. А это реально угроза для жизни спасателей, в таких условиях проводить работы нельзя, отметил Афанасьев. Как сообщал СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.
https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802772_160:0:1116:717_1920x0_80_0_0_4305a680331d8fa60579a34d26082cfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чп на руднике "пионер" в амурской области, амурская область
Происшествия, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Амурская область
В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места
Выработки рудника "Пионер" оказались заполнены водой, льдом и горной массой
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр - РИА Новости. Свободного места в выработках рудника "Пионер", где после завала были заблокированы 13 человек, не осталось, сообщил первый заместитель управляющего директора рудника "Пионер" Алексей Афанасьев.
Первого апреля было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер".
"Мы пробудили пять скважин на разные горизонты горных выработок. В результате обследования этих скважин с помощью специальных видеокамер установлено, что все выработки заполнены водой, льдом, горной массой и свободного места в них попросту не осталось", - сказал Афанасьев. Также, по его словам, существует реальная угроза повторного схода горной массы и воды как из чаши карьера, так и с его бортов. А это реально угроза для жизни спасателей, в таких условиях проводить работы нельзя, отметил Афанасьев.
Как сообщал СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд
заключил его под стражу до 19 мая.