https://ria.ru/20240401/pioner-1937060438.html

В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места

В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места - РИА Новости, 01.04.2024

В выработках рудника "Пионер" не осталось свободного места

Свободного места в выработках рудника "Пионер", где после завала были заблокированы 13 человек, не осталось, сообщил первый заместитель управляющего директора... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:49

2024-04-01T11:49

2024-04-01T11:49

происшествия

чп на руднике "пионер" в амурской области

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр - РИА Новости. Свободного места в выработках рудника "Пионер", где после завала были заблокированы 13 человек, не осталось, сообщил первый заместитель управляющего директора рудника "Пионер" Алексей Афанасьев. Первого апреля было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер". "Мы пробудили пять скважин на разные горизонты горных выработок. В результате обследования этих скважин с помощью специальных видеокамер установлено, что все выработки заполнены водой, льдом, горной массой и свободного места в них попросту не осталось", - сказал Афанасьев. Также, по его словам, существует реальная угроза повторного схода горной массы и воды как из чаши карьера, так и с его бортов. А это реально угроза для жизни спасателей, в таких условиях проводить работы нельзя, отметил Афанасьев. Как сообщал СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Благовещенский городской суд заключил его под стражу до 19 мая.

https://ria.ru/20240327/obval-1936104038.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, чп на руднике "пионер" в амурской области, амурская область