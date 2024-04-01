Призывная комиссия начала принимать решения об отсрочке для IT-специалистов
Призывная комиссия до 15 июля будет принимать решения об IT-отсрочке от армии
В России стартовал весенний призыв в армию. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Призывная комиссия начала принимать решения о предоставлении отсрочки для IT-специалистов от срочной службы, этот процесс продлится 15 июля, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Ежегодный призыв на срочную службу стартовал в России 1 апреля. ИТ-специалистам, соответствующим ряду критериев, положена отсрочка. Для ее получения айтишники заранее подавали заявления на "Госуслугах". Теперь с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке от срочной службы", - сказало министерство.
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При этом могут возникать технические накладки в военкоматах, и некоторые призывники, которым положена данная льгота, могут не отображаться в списке. Основные случаи, почему так происходит, связаны с тем, что компания ошиблась в данных специалиста, специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы, или специалист поменял место работы, а новый работодатель не успел подать списки.
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"Если вдруг в вашем военкомате возникла техническая накладка и вас не нашли в списках, пишите нам на help@digital.gov.ru. Все вопросы находятся на контроле и решаются Минцифры в ручном режиме максимально оперативно", - добавило Минцифры. В письме нужно указать ФИО, название компании с указанием ИНН, номер заявления на "Госуслугах", суть проблемы, мобильный телефон для связи, фото повестки.
Заявки на IT-отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва-2024 можно было подать на "Госуслугах" с 22 января по 6 февраля. Для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.