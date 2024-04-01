Украине приготовиться. В Польше пришли в ужас из-за российского оружия

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Interia: ВС России применят новейшую артиллерию "Лотос" для прорыва обороны ВСУ
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные применят новейшую самоходную артиллерию САО 2С42 "Лотос" для прорыва обороны ВСУ, пишет Interia.
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"Для украинских военных наступают тяжелые времена. Российская армия наконец-то намерена прорвать украинскую оборону. Для этого Кремль готовит к применению действительно мощное оружие. Это САО 2С42 "Лотос". Его испытания прошли всего четыре года назад, и вот, как оказалось, он уже готов участвовать в реальных боевых действиях на Украине", — говорится в материале.
Как указали журналисты, это самоходное оружие оснащено гаубицей 2А80-1 калибра 120 мм, способной запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров. Кроме того, новую технику российских военных можно будет десантировать с воздуха с парашютом, а также использоваться для перемещения по воде.
Перспективное самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает.
"Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, запас хода - не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.
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