https://ria.ru/20240401/oruzhie-1937122751.html

Украине приготовиться. В Польше пришли в ужас из-за российского оружия

Украине приготовиться. В Польше пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 01.04.2024

Украине приготовиться. В Польше пришли в ужас из-за российского оружия

Российские военные применят новейшую самоходную артиллерию САО 2С42 "Лотос" для прорыва обороны ВСУ, пишет Interia. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:59

2024-04-01T14:59

2024-04-01T14:59

украина

польша

вооруженные силы украины

бмд-4м

в мире

политика

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ea7292b1038989d968dde254c37fc2.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные применят новейшую самоходную артиллерию САО 2С42 "Лотос" для прорыва обороны ВСУ, пишет Interia."Для украинских военных наступают тяжелые времена. Российская армия наконец-то намерена прорвать украинскую оборону. Для этого Кремль готовит к применению действительно мощное оружие. Это САО 2С42 "Лотос". Его испытания прошли всего четыре года назад, и вот, как оказалось, он уже готов участвовать в реальных боевых действиях на Украине", — говорится в материале.Как указали журналисты, это самоходное оружие оснащено гаубицей 2А80-1 калибра 120 мм, способной запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров. Кроме того, новую технику российских военных можно будет десантировать с воздуха с парашютом, а также использоваться для перемещения по воде.Перспективное самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает."Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, запас хода - не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html

https://ria.ru/20240401/panika-1937089003.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, вооруженные силы украины, бмд-4м, в мире, политика, вооруженные силы рф