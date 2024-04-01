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ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/obstrely-1937003156.html
ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.04.2024
ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T00:21
2024-04-01T00:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении; девять обстрелов - на горловском направлении; один обстрел – на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 61 различный боеприпас. Добавляется, что известно о ранении трех гражданских лиц.
https://ria.ru/20240331/regiony-1936987975.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 боеприпас, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов - на донецком направлении; девять обстрелов - на горловском направлении; один обстрел – на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства.
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Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 61 различный боеприпас.
Добавляется, что известно о ранении трех гражданских лиц.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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