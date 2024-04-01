https://ria.ru/20240401/lavrov-1937160152.html

Глава МИД Турции поговорил с Сергеем Лавровым по телефону

Глава МИД Турции поговорил с Сергеем Лавровым по телефону - РИА Новости, 01.04.2024

Глава МИД Турции поговорил с Сергеем Лавровым по телефону

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в понедельник с российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону безопасность навигации в Черном море и региональные... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:55

2024-04-01T16:55

2024-04-01T17:10

турция

сергей лавров

в мире

черное море

россия

владимир путин

хакан фидан

вооруженные силы украины

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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в понедельник с российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону безопасность навигации в Черном море и региональные проблемы, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник."Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Министры обсудили региональные вопросы и безопасность судоходства в Черном море", - сообщил источник.Лавров заявил 29 марта, что предложения ООН и Турции, которые касались вопросов судоходства в Черном море, пока ни к чему не привели.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал РИА Новости, что в феврале глава всемирной организации Антониу Гутерреш направил письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море.Ранее об идее нового регламента безопасности судоходства в Черном море совместно с Турцией и ООН высказался Эрдоган. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что вопросы выработки нового регламента безопасности судоходства в Черном море рассматриваются, однако, пока нельзя говорить о том, что удастся договориться по поводу нового регламента.Зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931955707.html

https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929133462.html

турция

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, сергей лавров, в мире, черное море, россия, владимир путин, хакан фидан, вооруженные силы украины, оон