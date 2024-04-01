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В Москве девочка провалилась в нишу во время прохождения квеста
В Москве девочка провалилась в нишу во время прохождения квеста - РИА Новости, 01.04.2024
В Москве девочка провалилась в нишу во время прохождения квеста
Девятилетнюю девочку госпитализировали после того, как она провалилась в нишу во время прохождения квеста на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:33
2024-04-01T15:33
2024-04-01T16:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Девятилетнюю девочку госпитализировали после того, как она провалилась в нишу во время прохождения квеста на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "При прохождении квеста в одном из торговых центров на улице Автозаводская несовершеннолетняя провалилась в открывшуюся нишу, получив при этом телесные повреждения. Девятилетняя девочка госпитализирована", - говорится в сообщении. Уточняется, что Симоновская межрайонная прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании материалы проверки, проведенной по факту получения несовершеннолетней девочкой телесных повреждений. В ходе проверки также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, защите прав потребителей и противопожарного законодательства.Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как девятилетняя девочка пострадала во время квеста в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 30 марта при прохождении квеста в помещении торгового центра на улице Автозаводская в Москве девятилетняя девочка провалилась в открывшуюся нишу. Девочка была доставлена в одну из городских больниц для обследования, где ей оказывается помощь. Подчеркивается, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучается служебная документация, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста.
https://ria.ru/20231222/kvest-1917481714.html
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Кадры падения 9-летней девочки в люк во время квеста
Уголовное дело о небезопасных услугах завели в Москве из-за того, что во время квеста в одном из ТЦ 9-летняя девочка провалилась в открывшуюся нишу. Ребенка доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает столичный СК.
2024-04-01T15:33
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Москве девочка провалилась в нишу во время прохождения квеста
В Москве девочка провалилась в нишу во время квеста и попала в больницу
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости.
Девятилетнюю девочку госпитализировали после того, как она провалилась в нишу во время прохождения квеста на юге Москвы, сообщает пресс-служба
столичной прокуратуры.
"При прохождении квеста в одном из торговых центров на улице Автозаводская несовершеннолетняя провалилась в открывшуюся нишу, получив при этом телесные повреждения. Девятилетняя девочка госпитализирована", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Симоновская межрайонная прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании материалы проверки, проведенной по факту получения несовершеннолетней девочкой телесных повреждений.
В ходе проверки также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, защите прав потребителей и противопожарного законодательства.
Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как девятилетняя девочка пострадала во время квеста в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 марта при прохождении квеста в помещении торгового центра на улице Автозаводская в Москве девятилетняя девочка провалилась в открывшуюся нишу. Девочка была доставлена в одну из городских больниц для обследования, где ей оказывается помощь. Подчеркивается, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучается служебная документация, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста.