https://ria.ru/20240401/kvest-1937136566.html

В Москве девочка провалилась в нишу во время прохождения квеста

В Москве девочка провалилась в нишу во время прохождения квеста - РИА Новости, 01.04.2024

В Москве девочка провалилась в нишу во время прохождения квеста

Девятилетнюю девочку госпитализировали после того, как она провалилась в нишу во время прохождения квеста на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:33

2024-04-01T15:33

2024-04-01T16:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Девятилетнюю девочку госпитализировали после того, как она провалилась в нишу во время прохождения квеста на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "При прохождении квеста в одном из торговых центров на улице Автозаводская несовершеннолетняя провалилась в открывшуюся нишу, получив при этом телесные повреждения. Девятилетняя девочка госпитализирована", - говорится в сообщении. Уточняется, что Симоновская межрайонная прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании материалы проверки, проведенной по факту получения несовершеннолетней девочкой телесных повреждений. В ходе проверки также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, защите прав потребителей и противопожарного законодательства.Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как девятилетняя девочка пострадала во время квеста в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 30 марта при прохождении квеста в помещении торгового центра на улице Автозаводская в Москве девятилетняя девочка провалилась в открывшуюся нишу. Девочка была доставлена в одну из городских больниц для обследования, где ей оказывается помощь. Подчеркивается, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучается служебная документация, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста.

https://ria.ru/20231222/kvest-1917481714.html

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москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Кадры падения 9-летней девочки в люк во время квеста Уголовное дело о небезопасных услугах завели в Москве из-за того, что во время квеста в одном из ТЦ 9-летняя девочка провалилась в открывшуюся нишу. Ребенка доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает столичный СК. 2024-04-01T15:33 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва