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В Кишиневе выросло число случаев кори - РИА Новости, 01.04.2024
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11:54 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/kor-1937062009.html
В Кишиневе выросло число случаев кори
В Кишиневе выросло число случаев кори - РИА Новости, 01.04.2024
В Кишиневе выросло число случаев кори
В Кишиневе зарегистрировали две вспышки кори, заболели 14 детей, еще 15 случаев пока не подтверждены, сообщил замначальника управления здравоохранения мэрии... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:54
2024-04-01T11:54
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. В Кишиневе зарегистрировали две вспышки кори, заболели 14 детей, еще 15 случаев пока не подтверждены, сообщил замначальника управления здравоохранения мэрии города Владимир Болокан. Ранее в центре временного размещения беженцев в столице Молдавии было выявлено 12 случаев кори у детей. Еще один случай был диагностирован у четырехлетней девочки из Кишинева. "Две вспышки кори зарегистрированы в Кишиневе. Есть очаг в центре для беженцев на улице Тестемицану, где было подтверждено 13 случаев кори и еще 10 случаев под подозрением. И в семье один случай подтвержден лабораторными анализами, пять детей под подозрением", - заявил Балован на заседании городских служб. По его словам, все дети, у которых диагностирована корь, находятся в больнице. Балован призвал родителей не отказываться от вакцинации. Национальный центр общественного здоровья в прошлом году диагностировал в Молдавии всего три случая кори. В соседней Румынии в конце прошлого года была объявлена эпидемия кори.
https://ria.ru/20231205/kor-1914000318.html
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кишинев, молдавия, румыния, в мире
Кишинев, Молдавия, Румыния, В мире
В Кишиневе выросло число случаев кори

Управление здравоохранения: число случаев кори в Кишиневе выросло до 14

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. В Кишиневе зарегистрировали две вспышки кори, заболели 14 детей, еще 15 случаев пока не подтверждены, сообщил замначальника управления здравоохранения мэрии города Владимир Болокан.
Ранее в центре временного размещения беженцев в столице Молдавии было выявлено 12 случаев кори у детей. Еще один случай был диагностирован у четырехлетней девочки из Кишинева.
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"Две вспышки кори зарегистрированы в Кишиневе. Есть очаг в центре для беженцев на улице Тестемицану, где было подтверждено 13 случаев кори и еще 10 случаев под подозрением. И в семье один случай подтвержден лабораторными анализами, пять детей под подозрением", - заявил Балован на заседании городских служб.
По его словам, все дети, у которых диагностирована корь, находятся в больнице. Балован призвал родителей не отказываться от вакцинации.
Национальный центр общественного здоровья в прошлом году диагностировал в Молдавии всего три случая кори.
В соседней Румынии в конце прошлого года была объявлена эпидемия кори.
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