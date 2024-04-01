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Мэр Харькова заявил, что пока не видит поводов для эвакуации горожан - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/kharkov-1937140181.html
Мэр Харькова заявил, что пока не видит поводов для эвакуации горожан
Мэр Харькова заявил, что пока не видит поводов для эвакуации горожан - РИА Новости, 01.04.2024
Мэр Харькова заявил, что пока не видит поводов для эвакуации горожан
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что пока не видит поводов для эвакуации жителей города. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:40
2024-04-01T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что пока не видит поводов для эвакуации жителей города. Ранее в понедельник Терехов сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. "Эвакуация идет из (Харьковской) области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе 1,3 миллиона жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова", - сказал Терехов в интервью украинскому изданию LIGA.Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240225/kharkov-1929333962.html
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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Мэр Харькова заявил, что пока не видит поводов для эвакуации горожан

Мэр Терехов: пока нет поводов для эвакуации жителей из Харькова

© AP Photo / Leo CorreaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что пока не видит поводов для эвакуации жителей города.
Ранее в понедельник Терехов сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.
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СМИ: жители Харькова начали срочно избавляться от жилья
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"Эвакуация идет из (Харьковской) области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе 1,3 миллиона жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова", - сказал Терехов в интервью украинскому изданию LIGA.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
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Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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