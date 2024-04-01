Мэр Харькова заявил, что пока не видит поводов для эвакуации горожан
Мэр Терехов: пока нет поводов для эвакуации жителей из Харькова
© AP Photo / Leo CorreaХарьков
© AP Photo / Leo Correa
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что пока не видит поводов для эвакуации жителей города.
Ранее в понедельник Терехов сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.
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"Эвакуация идет из (Харьковской) области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе 1,3 миллиона жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова", - сказал Терехов в интервью украинскому изданию LIGA.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.