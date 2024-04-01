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Путин поручил направить средства на инвестпроекты - РИА Новости, 01.04.2024
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13:24 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/investitsii-1937089145.html
Путин поручил направить средства на инвестпроекты
Путин поручил направить средства на инвестпроекты - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил направить средства на инвестпроекты
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ВЭБом обеспечить в 2024-2026 годах финансирование инвестиционных проектов, в частности в сфере... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:24
2024-04-01T13:24
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
игорь шувалов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ВЭБом обеспечить в 2024-2026 годах финансирование инвестиционных проектов, в частности в сфере промышленности, в объеме не менее 200 миллиардов рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" обеспечить в 2024-2026 годах финансирование (с использованием средств фондов акционерного капитала) инвестиционных проектов, в частности в сфере промышленности в размере не менее 200 миллиардов рублей", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию. Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Игорь Шувалов
Путин поручил направить средства на инвестпроекты

Путин поручил до 2026 года направить на инвестпроекты 200 миллиардов рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ВЭБом обеспечить в 2024-2026 годах финансирование инвестиционных проектов, в частности в сфере промышленности, в объеме не менее 200 миллиардов рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" обеспечить в 2024-2026 годах финансирование (с использованием средств фондов акционерного капитала) инвестиционных проектов, в частности в сфере промышленности в размере не менее 200 миллиардов рублей", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию.
Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В РСПП предложили увязать размер налоговых вычетов с инвестициями
21 марта, 16:17
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинИгорь Шувалов
 
 
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