https://ria.ru/20240401/investitsii-1937089145.html

Путин поручил направить средства на инвестпроекты

Путин поручил направить средства на инвестпроекты - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил направить средства на инвестпроекты

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ВЭБом обеспечить в 2024-2026 годах финансирование инвестиционных проектов, в частности в сфере... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:24

2024-04-01T13:24

2024-04-01T13:24

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

игорь шувалов

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ВЭБом обеспечить в 2024-2026 годах финансирование инвестиционных проектов, в частности в сфере промышленности, в объеме не менее 200 миллиардов рублей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" обеспечить в 2024-2026 годах финансирование (с использованием средств фондов акционерного капитала) инвестиционных проектов, в частности в сфере промышленности в размере не менее 200 миллиардов рублей", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию. Доклад необходимо представить до 1 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

https://ria.ru/20240321/shokhin-1934737018.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, игорь шувалов