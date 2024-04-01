https://ria.ru/20240401/ingushetiya-1937062748.html

В Ингушетии задержали мужчину, находившегося 30 лет в розыске

В Ингушетии задержали мужчину, находившегося 30 лет в розыске - РИА Новости, 01.04.2024

В Ингушетии задержали мужчину, находившегося 30 лет в розыске

Сотрудники полиции в Ингушетии задержали уроженца Грозного, который больше 30 лет находился в розыске по обвинению в хищении свыше 22 миллионов рублей, сообщило РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:57

2024-04-01T11:57

2024-04-01T11:57

происшествия

грозный

россия

назрань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НАЛЬЧИК, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали уроженца Грозного, который больше 30 лет находился в розыске по обвинению в хищении свыше 22 миллионов рублей, сообщило региональное МВД. "Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани в ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий задержали уроженца города Грозного, который 30 лет находился в федеральном розыске за хищение крупной суммы денег. Все это время мужчина 1970 года рождения проживал под чужой фамилией", - говорится в сообщении. По данным министерства, преступление было совершено в Дагестане в 1992 году после того, как в Хасавюртовском коммерческом банке малому предприятию был открыт ссудный кредитный счет на 30 миллионов рублей. Из них 22,3 миллиона рублей были сняты со счета и использованы в нарушение условий кредитного договора. Долг погашен не был. По данному факту тогда было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах" УК РСФСР, в рамках которого обвинения были предъявлены уроженцу Грозного. "Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако он скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани передали задержанного в ОМВД России по г. Хасавюрту", - уточнят министерство.

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html

https://ria.ru/20240116/zaderzhanie-1921694928.html

грозный

россия

назрань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, грозный, россия, назрань