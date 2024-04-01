https://ria.ru/20240401/ingushetiya-1937062748.html
В Ингушетии задержали мужчину, находившегося 30 лет в розыске
В Ингушетии задержали мужчину, находившегося 30 лет в розыске - РИА Новости, 01.04.2024
В Ингушетии задержали мужчину, находившегося 30 лет в розыске
Сотрудники полиции в Ингушетии задержали уроженца Грозного, который больше 30 лет находился в розыске по обвинению в хищении свыше 22 миллионов рублей, сообщило РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:57
2024-04-01T11:57
2024-04-01T11:57
происшествия
грозный
россия
назрань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НАЛЬЧИК, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали уроженца Грозного, который больше 30 лет находился в розыске по обвинению в хищении свыше 22 миллионов рублей, сообщило региональное МВД. "Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани в ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий задержали уроженца города Грозного, который 30 лет находился в федеральном розыске за хищение крупной суммы денег. Все это время мужчина 1970 года рождения проживал под чужой фамилией", - говорится в сообщении. По данным министерства, преступление было совершено в Дагестане в 1992 году после того, как в Хасавюртовском коммерческом банке малому предприятию был открыт ссудный кредитный счет на 30 миллионов рублей. Из них 22,3 миллиона рублей были сняты со счета и использованы в нарушение условий кредитного договора. Долг погашен не был. По данному факту тогда было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах" УК РСФСР, в рамках которого обвинения были предъявлены уроженцу Грозного. "Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако он скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани передали задержанного в ОМВД России по г. Хасавюрту", - уточнят министерство.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html
https://ria.ru/20240116/zaderzhanie-1921694928.html
грозный
россия
назрань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грозный, россия, назрань
Происшествия, Грозный, Россия, Назрань
В Ингушетии задержали мужчину, находившегося 30 лет в розыске
В Ингушетии задержали мужчину, похитившего 30 лет назад 22 миллиона рублей
НАЛЬЧИК, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали уроженца Грозного, который больше 30 лет находился в розыске по обвинению в хищении свыше 22 миллионов рублей, сообщило региональное МВД.
«
"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани в ходе проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий задержали уроженца города Грозного, который 30 лет находился в федеральном розыске за хищение крупной суммы денег. Все это время мужчина 1970 года рождения проживал под чужой фамилией", - говорится в сообщении.
По данным министерства, преступление было совершено в Дагестане в 1992 году после того, как в Хасавюртовском коммерческом банке малому предприятию был открыт ссудный кредитный счет на 30 миллионов рублей. Из них 22,3 миллиона рублей были сняты со счета и использованы в нарушение условий кредитного договора. Долг погашен не был.
По данному факту тогда было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах" УК РСФСР, в рамках которого обвинения были предъявлены уроженцу Грозного.
"Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако он скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрани передали задержанного в ОМВД России по г. Хасавюрту", - уточнят министерство.