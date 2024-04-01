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Плановые работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены - РИА Новости, 01.04.2024
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10:13 01.04.2024 (обновлено: 10:38 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/gazoprovod-1937031391.html
Плановые работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены
Плановые работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены - РИА Новости, 01.04.2024
Плановые работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены
Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром" в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:13
2024-04-01T10:38
газпром
сила сибири — 2
экономика
китай
россия
чаяндинское месторождение
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром" в Telegram-канале.Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены в связи с плановыми техническими работами с 24 марта по 1 апреля. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении компании."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
https://ria.ru/20240328/gaz-1936275335.html
https://ria.ru/20240401/gaz-1937013560.html
китай
россия
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газпром, сила сибири — 2, экономика, китай, россия, чаяндинское месторождение
Газпром, Сила Сибири — 2, Экономика, Китай, Россия, Чаяндинское месторождение
Плановые работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены

Транспортировку газа по "Сила Сибири" возобновили после плановых работ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк "Сила Сибири"
 Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром" в Telegram-канале.
Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены в связи с плановыми техническими работами с 24 марта по 1 апреля. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
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"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении компании.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
"Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.
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