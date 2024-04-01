https://ria.ru/20240401/gazoprovod-1937031391.html

Плановые работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены

Плановые работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены - РИА Новости, 01.04.2024

Плановые работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены

Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром" в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:13

2024-04-01T10:13

2024-04-01T10:38

газпром

сила сибири — 2

экономика

китай

россия

чаяндинское месторождение

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром" в Telegram-канале.Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены в связи с плановыми техническими работами с 24 марта по 1 апреля. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении компании."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области."Газпром" в 2023 году поставил по "Силе Сибири" 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год.

https://ria.ru/20240328/gaz-1936275335.html

https://ria.ru/20240401/gaz-1937013560.html

китай

россия

чаяндинское месторождение

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

газпром, сила сибири — 2, экономика, китай, россия, чаяндинское месторождение