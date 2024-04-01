В Сеуле пьяный американский военный угнал машину и устроил ДТП
В Сеуле американский военный угнал машину и устроил ДТП с двумя пострадавшими
© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащий США в Южной Корее после посещения питейных заведений в Сеуле угнал автомобиль и устроил ДТП, в результате которого пострадали два человека, передает агентство Рёнхап.
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"Как сообщило 1 апреля отделение полиции по городу Коян (столичной провинции) Кёнги, ночью 30 - утром 31 марта двадцатилетний А., военнослужащий войск США, приписанный к базе вооруженных сил США в городе Пхёнтхэк, угнал в сеульском округе Мапхо автомобиль (KIA) Morning. Управляя автомобилем, А. в тот же день около 6:17 (00.17 мск) последовательно врезался в легковой и грузовой автомобили, ожидавшие зеленого сигнала светофора на одной из дорог Кояна, и был арестован на месте. В результате инцидента пострадали два водителя", - говорится в сообщении.
По информации агентства, американский военный накануне посетил известный своими ночными заведениями район Хондэ, где употреблял алкогольные напитки, а затем решил угнать автомобиль, в котором были оставлены ключи. После задержания угонщик отказался проходить тест на алкоголь с помощью анализатора дыхания, у него взяли пробу крови и передали военной полиции войск США, выписав впоследствии ордер на арест. Южнокорейская полиция вместе с американскими военными проводит проверку обстоятельств случившегося.
Город Коян - пригород Сеула, примыкающий к западной окраине столицы. Американская военная база "Кэмп Хамфриз" в городе Пхёнтхэк расположена в 60 километрах к югу от Сеула, это крупнейшая по площади в мире зарубежная база армии США с единым гарнизоном. На ее территории размещаются Командование объединенных вооруженных сил Южной Кореи и США и Командование объединенных наций, представляющее союзников США по Корейской войне. База способна вместить до 85 тысяч человек, включая семьи военнослужащих и обслуживающий персонал. Всего в Южной Корее на постоянной основе дислоцированы около 28,5 тысяч американских военных.