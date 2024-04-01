https://ria.ru/20240401/ded_moroz-1937113766.html
Глава Вологодской области рассказал Путину о работе Деда Мороза
Глава Вологодской области рассказал Путину о работе Деда Мороза - РИА Новости, 01.04.2024
Глава Вологодской области рассказал Путину о работе Деда Мороза
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что российский Дед Мороз из Великого Устюга работает круглые... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:28
2024-04-01T14:28
2024-04-01T14:34
общество
великий устюг
вологодская область
россия
дед мороз
владимир путин
георгий филимонов
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что российский Дед Мороз из Великого Устюга работает круглые сутки, не уходя в отпуск летом. Путин в понедельник провел рабочую встречу с Филимоновым. Врио губернатора доложил главе государства об основных направлениях развития региона. В ходе этой встречи Путин поинтересовался, не собирается ли в летний отпуск российский Дед Мороз. "Дед Мороз у нас работает круглосуточно", – ответил Филимонов. По его словам, вологодские власти ставят перед собой задачу в рамках развития внутреннего туризма обеспечить круглогодичную работу вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, поскольку "в этом есть экономический смысл" как для инвесторов, так и для туристов. "Экономический смысл-то есть. Он же летом растает", – пошутил глава государства. Как пояснил врио вологодского губернатора, летом Дед Мороз "должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце", который сможет принять посетителей в любое время года. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на территории вотчины и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Туристы ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
https://ria.ru/20231213/podarki-1915532926.html
https://ria.ru/20231213/obschestvo-1915589825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, великий устюг, вологодская область, россия, дед мороз, владимир путин, георгий филимонов
Общество, Великий Устюг, Вологодская область, Россия, Дед Мороз, Владимир Путин, Георгий Филимонов
Глава Вологодской области рассказал Путину о работе Деда Мороза
Глава Вологодской области рассказал Путину, что Дед Мороз работает круглосуточно
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что российский Дед Мороз из Великого Устюга работает круглые сутки, не уходя в отпуск летом.
Путин в понедельник провел рабочую встречу с Филимоновым. Врио губернатора доложил главе государства об основных направлениях развития региона. В ходе этой встречи Путин поинтересовался, не собирается ли в летний отпуск российский Дед Мороз.
"Дед Мороз у нас работает круглосуточно", – ответил Филимонов.
По его словам, вологодские власти ставят перед собой задачу в рамках развития внутреннего туризма обеспечить круглогодичную работу вотчины Деда Мороза в Великом Устюге, поскольку "в этом есть экономический смысл" как для инвесторов, так и для туристов.
«
"Экономический смысл-то есть. Он же летом растает", – пошутил глава государства.
Как пояснил врио вологодского губернатора, летом Дед Мороз "должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце", который сможет принять посетителей в любое время года.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. В вотчине есть двухэтажный деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Есть на территории вотчины и гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, ледник и кузница. Туристы ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.