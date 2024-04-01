https://ria.ru/20240401/byudzhetniki-1937118878.html

Путин поручил разработать новые системы оплаты труда бюджетников

Путин поручил разработать новые системы оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил разработать новые системы оплаты труда бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ реализовать в 2025 году в отдельных регионах страны пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:41

2024-04-01T14:41

2024-04-01T14:41

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ реализовать в 2025 году в отдельных регионах страны пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда бюджетников для повышения уровня их доходов, и начать вводить эти системы в 2027 году, свидетельствует сайт Кремля. "Правительству РФ в целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами президента РФ… обеспечить: б) реализацию в 2025 году в отдельных субъектах Российской Федерации пилотных проектов по внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики", - говорится в перечне поручений. По итогам реализации пилотного проекта в 2026 году должны быть утверждены новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций. Их необходимо начать внедрять с 2027 года, сообщается в перечне. "Обеспечить: г) неукоснительное соблюдение установленных названными указами президента РФ целевых показателей уровня заработной платы работников бюджетного сектора экономики в период до внедрения новых систем оплаты труда, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта", - уточняется в документе. Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 31 декабря этого года, а далее представлять один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240401/sotsuslugi-1937112200.html

https://ria.ru/20231116/mishustin-1909838039.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин