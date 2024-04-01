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Путин поручил разработать новые системы оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 01.04.2024
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14:41 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/byudzhetniki-1937118878.html
Путин поручил разработать новые системы оплаты труда бюджетников
Путин поручил разработать новые системы оплаты труда бюджетников - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил разработать новые системы оплаты труда бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ реализовать в 2025 году в отдельных регионах страны пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:41
2024-04-01T14:41
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ реализовать в 2025 году в отдельных регионах страны пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда бюджетников для повышения уровня их доходов, и начать вводить эти системы в 2027 году, свидетельствует сайт Кремля. "Правительству РФ в целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами президента РФ… обеспечить: б) реализацию в 2025 году в отдельных субъектах Российской Федерации пилотных проектов по внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики", - говорится в перечне поручений. По итогам реализации пилотного проекта в 2026 году должны быть утверждены новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций. Их необходимо начать внедрять с 2027 года, сообщается в перечне. "Обеспечить: г) неукоснительное соблюдение установленных названными указами президента РФ целевых показателей уровня заработной платы работников бюджетного сектора экономики в период до внедрения новых систем оплаты труда, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта", - уточняется в документе. Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 31 декабря этого года, а далее представлять один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240401/sotsuslugi-1937112200.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил разработать новые системы оплаты труда бюджетников

Путин поручил пилотно внедрять новые системы оплаты труда бюджетников в 2025 г

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ реализовать в 2025 году в отдельных регионах страны пилотные проекты по внедрению новых систем оплаты труда бюджетников для повышения уровня их доходов, и начать вводить эти системы в 2027 году, свидетельствует сайт Кремля.
"Правительству РФ в целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами президента РФ… обеспечить: б) реализацию в 2025 году в отдельных субъектах Российской Федерации пилотных проектов по внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики", - говорится в перечне поручений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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14:23
По итогам реализации пилотного проекта в 2026 году должны быть утверждены новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций. Их необходимо начать внедрять с 2027 года, сообщается в перечне.
"Обеспечить: г) неукоснительное соблюдение установленных названными указами президента РФ целевых показателей уровня заработной платы работников бюджетного сектора экономики в период до внедрения новых систем оплаты труда, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта", - уточняется в документе.
Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 31 декабря этого года, а далее представлять один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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16 ноября 2023, 14:37
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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