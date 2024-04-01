https://ria.ru/20240401/blokirovka-1937137565.html

Роскомнадзор заблокировал 1664 фишинговых ресурса в марте

Роскомнадзор заблокировал 1664 фишинговых ресурса в марте - РИА Новости, 01.04.2024

Роскомнадзор заблокировал 1664 фишинговых ресурса в марте

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (Роскомнадзор) в марте заблокировали 1664 фишинговых ресурса, а также отразили 507... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:34

2024-04-01T15:34

2024-04-01T15:34

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91063/86/910638631_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_0677983d3fb745738e47b600163fe84a.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (Роскомнадзор) в марте заблокировали 1664 фишинговых ресурса, а также отразили 507 DDoS-атак, сообщило ведомство на своем сайте. "За март 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 1664 фишинговых ресурса, отразили 507 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов", - сказали в Роскомнадзоре. Кроме этого, в прошлом месяце специалисты выявили и устранили 581 нарушение маршрутизации трафика, направили 83 бюллетеня безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении (ПО) с рекомендациями по их устранению.

https://ria.ru/20240305/ddos-1931151155.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество