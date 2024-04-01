https://ria.ru/20240401/blokirovka-1937137565.html
Роскомнадзор заблокировал 1664 фишинговых ресурса в марте
Роскомнадзор заблокировал 1664 фишинговых ресурса в марте - РИА Новости, 01.04.2024
Роскомнадзор заблокировал 1664 фишинговых ресурса в марте
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (Роскомнадзор) в марте заблокировали 1664 фишинговых ресурса, а также отразили 507... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:34
2024-04-01T15:34
2024-04-01T15:34
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (Роскомнадзор) в марте заблокировали 1664 фишинговых ресурса, а также отразили 507 DDoS-атак, сообщило ведомство на своем сайте. "За март 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 1664 фишинговых ресурса, отразили 507 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов", - сказали в Роскомнадзоре. Кроме этого, в прошлом месяце специалисты выявили и устранили 581 нарушение маршрутизации трафика, направили 83 бюллетеня безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении (ПО) с рекомендациями по их устранению.
https://ria.ru/20240305/ddos-1931151155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор заблокировал 1664 фишинговых ресурса в марте
Роскомнадзор в марте заблокировал 1664 фишинговых ресурса, отразил 507 DDoS-атак