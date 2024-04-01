Польские фермеры могут возобновить блокаду на одном из КПП, заявили в Киеве
Демченко: польские фермеры могут возобновить блокаду на КПП "Долгобычев"
© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующие польские фермеры
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие польские фермеры. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Польские фермеры могут во вторник возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев", сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.
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"Второго апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку по направлению пункта пропуска "Угринов - Долгобычев", где они временно прекратили свои действия на период пасхальных праздников. Сейчас здесь движение происходит свободное в обоих направлениях", - приводит слова Демченко агентство Укринформ.
По его словам, на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Чиновник уточнил, что через "Ягодин" пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки, за прошлый день пересечь границу удалось 70 автомобилей.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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