https://ria.ru/20240401/blokada-1937137405.html

Польские фермеры могут возобновить блокаду на одном из КПП, заявили в Киеве

Польские фермеры могут возобновить блокаду на одном из КПП, заявили в Киеве - РИА Новости, 01.04.2024

Польские фермеры могут возобновить блокаду на одном из КПП, заявили в Киеве

Польские фермеры могут во вторник возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев", сообщил представитель украинской... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:34

2024-04-01T15:34

2024-04-01T15:34

в мире

польша

украина

киев

андрей демченко

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Польские фермеры могут во вторник возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте "Угринов - Долгобычев", сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко. "Второго апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку по направлению пункта пропуска "Угринов - Долгобычев", где они временно прекратили свои действия на период пасхальных праздников. Сейчас здесь движение происходит свободное в обоих направлениях", - приводит слова Демченко агентство Укринформ. По его словам, на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Чиновник уточнил, что через "Ягодин" пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки, за прошлый день пересечь границу удалось 70 автомобилей. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240331/frantsiya-1936930497.html

https://ria.ru/20240327/polsha-1936141004.html

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в мире, польша, украина, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)