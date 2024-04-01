https://ria.ru/20240401/blagoustroystvo-1937046556.html
В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству
В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству - РИА Новости, 01.04.2024
В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству
Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:07
2024-04-01T11:07
2024-04-01T11:07
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Наша главная задача - за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты - начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники, День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что мероприятия по промывке дорог и инженерных сооружений начались в полном объеме после установления постоянных положительных температур воздуха. "В общей сложности в месячнике примут участие порядка 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц различной коммунальной техники. В течение апреля проведем комплексную уборку общественных пространств и дворовых территорий, обновим детские и спортивные площадки, отремонтируем и покрасим скамейки, обустроим газоны и цветники, высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков. По его словам, в рамках месячника по благоустройству запланирована масштабная промывка фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В жилых домах приведут в порядок входные группы, системы наружного водоотвода, козырьки над подъездами, осветительные и отопительные приборы. Дорожные службы приступят к обновлению разметки, покрасят и отремонтируют барьерные ограждения, промоют остановки общественного транспорта, шумозащитные экраны, светофоры, дорожные знаки и указатели. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что 13 и 20 апреля в столице пройдут общегородские субботники, в которых смогут принять участие все желающие. Запланирована уборка дворов, парков, территорий социальных и спортивных объектов, высадка деревьев и кустарников. Как отметили в комплексе городского хозяйства, для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб, который возглавил Бирюков. -0-
https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству
В Москве 1 апреля традиционно стартовал месячник по благоустройству
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Наша главная задача - за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты - начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники, День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что мероприятия по промывке дорог и инженерных сооружений начались в полном объеме после установления постоянных положительных температур воздуха.
"В общей сложности в месячнике примут участие порядка 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц различной коммунальной техники. В течение апреля проведем комплексную уборку общественных пространств и дворовых территорий, обновим детские и спортивные площадки, отремонтируем и покрасим скамейки, обустроим газоны и цветники, высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков.
По его словам, в рамках месячника по благоустройству запланирована масштабная промывка фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В жилых домах приведут в порядок входные группы, системы наружного водоотвода, козырьки над подъездами, осветительные и отопительные приборы. Дорожные службы приступят к обновлению разметки, покрасят и отремонтируют барьерные ограждения, промоют остановки общественного транспорта, шумозащитные экраны, светофоры, дорожные знаки и указатели.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что 13 и 20 апреля в столице пройдут общегородские субботники, в которых смогут принять участие все желающие. Запланирована уборка дворов, парков, территорий социальных и спортивных объектов, высадка деревьев и кустарников.
Как отметили в комплексе городского хозяйства, для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб, который возглавил Бирюков. -0-