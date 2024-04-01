Рейтинг@Mail.ru
В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/blagoustroystvo-1937046556.html
В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству
В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству - РИА Новости, 01.04.2024
В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству
Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:07
2024-04-01T11:07
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886394099_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_603141f07221e84ae52a32e521c1714d.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Наша главная задача - за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты - начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники, День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что мероприятия по промывке дорог и инженерных сооружений начались в полном объеме после установления постоянных положительных температур воздуха. "В общей сложности в месячнике примут участие порядка 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц различной коммунальной техники. В течение апреля проведем комплексную уборку общественных пространств и дворовых территорий, обновим детские и спортивные площадки, отремонтируем и покрасим скамейки, обустроим газоны и цветники, высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков. По его словам, в рамках месячника по благоустройству запланирована масштабная промывка фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В жилых домах приведут в порядок входные группы, системы наружного водоотвода, козырьки над подъездами, осветительные и отопительные приборы. Дорожные службы приступят к обновлению разметки, покрасят и отремонтируют барьерные ограждения, промоют остановки общественного транспорта, шумозащитные экраны, светофоры, дорожные знаки и указатели. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что 13 и 20 апреля в столице пройдут общегородские субботники, в которых смогут принять участие все желающие. Запланирована уборка дворов, парков, территорий социальных и спортивных объектов, высадка деревьев и кустарников. Как отметили в комплексе городского хозяйства, для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб, который возглавил Бирюков. -0-
https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html
https://ria.ru/20240329/blagoustroystvo-1936676782.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886394099_20:0:1157:853_1920x0_80_0_0_a3aad821bc2c0d78317e09c0664c6015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству

В Москве 1 апреля традиционно стартовал месячник по благоустройству

© Фото : городское хозяйство МосквыБлагоустройство
Благоустройство - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : городское хозяйство Москвы
Благоустройство. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству традиционно стартовал в столице 1 апреля, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Наша главная задача - за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты - начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники, День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", - отметил Бирюков.
Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Около 1,7 тысячи дворов в Москве благоустроят в 2024 году, заявил Бирюков
20 февраля, 15:19
Заместитель мэра пояснил, что мероприятия по промывке дорог и инженерных сооружений начались в полном объеме после установления постоянных положительных температур воздуха.
"В общей сложности в месячнике примут участие порядка 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц различной коммунальной техники. В течение апреля проведем комплексную уборку общественных пространств и дворовых территорий, обновим детские и спортивные площадки, отремонтируем и покрасим скамейки, обустроим газоны и цветники, высадим деревья и кустарники", - рассказал Бирюков.
По его словам, в рамках месячника по благоустройству запланирована масштабная промывка фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В жилых домах приведут в порядок входные группы, системы наружного водоотвода, козырьки над подъездами, осветительные и отопительные приборы. Дорожные службы приступят к обновлению разметки, покрасят и отремонтируют барьерные ограждения, промоют остановки общественного транспорта, шумозащитные экраны, светофоры, дорожные знаки и указатели.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что 13 и 20 апреля в столице пройдут общегородские субботники, в которых смогут принять участие все желающие. Запланирована уборка дворов, парков, территорий социальных и спортивных объектов, высадка деревьев и кустарников.
Как отметили в комплексе городского хозяйства, для координации всех работ в рамках месячника по благоустройству создан городской штаб, который возглавил Бирюков. -0-
Работники коммунальной службы проводят работы по промывке стен Лефортовского транспортного тоннеля в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства
29 марта, 15:57
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала