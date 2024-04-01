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Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group - РИА Новости, 01.04.2024
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13:11 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/birzha-1937085275.html
Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group
Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group - РИА Новости, 01.04.2024
Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group
Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга к этой компании, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:11
2024-04-01T13:11
экономика
московская область (подмосковье)
x5 retail group
московская биржа
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга к этой компании, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 01.04.2024 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 05.04.2024 в отношении следующих ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.", - говорится в сообщении. Основание принятия решения: "Наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже, а именно в связи с подачей Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на её российскую дочернюю компанию, а также с учетом установленных законодательством сроков рассмотрения арбитражным судом такого заявления, а также в связи с тем, что порядок определения даты фиксации списка владельцев, имеющих право на вступление в прямое владении акциям экономически значимой организацией, не установлен", - также сообщает биржа.
https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927097520.html
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экономика, московская область (подмосковье), x5 retail group, московская биржа, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Московская область (Подмосковье), X5 Retail Group, Московская биржа, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group

Мосбиржа приостановит торги бумагами X5 с 5 апреля из-за иска Минпромторга

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга к этой компании, следует из сообщения торговой площадки.
«
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 01.04.2024 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 05.04.2024 в отношении следующих ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.", - говорится в сообщении.
Основание принятия решения: "Наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже, а именно в связи с подачей Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на её российскую дочернюю компанию, а также с учетом установленных законодательством сроков рассмотрения арбитражным судом такого заявления, а также в связи с тем, что порядок определения даты фиксации списка владельцев, имеющих право на вступление в прямое владении акциям экономически значимой организацией, не установлен", - также сообщает биржа.
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)X5 Retail GroupМосковская биржаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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