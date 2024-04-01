https://ria.ru/20240401/birzha-1937085275.html

Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group

Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group - РИА Новости, 01.04.2024

Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group

Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга к этой компании, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:11

2024-04-01T13:11

2024-04-01T13:11

экономика

московская область (подмосковье)

x5 retail group

московская биржа

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга к этой компании, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 01.04.2024 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 05.04.2024 в отношении следующих ценных бумаг: глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.", - говорится в сообщении. Основание принятия решения: "Наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже, а именно в связи с подачей Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении корпоративных прав X5 Retail Group N.V на её российскую дочернюю компанию, а также с учетом установленных законодательством сроков рассмотрения арбитражным судом такого заявления, а также в связи с тем, что порядок определения даты фиксации списка владельцев, имеющих право на вступление в прямое владении акциям экономически значимой организацией, не установлен", - также сообщает биржа.

https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927097520.html

московская область (подмосковье)

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экономика, московская область (подмосковье), x5 retail group, московская биржа, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)