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Курские интернет-ресурсы подверглись DDoS-атакам со стороны Украины - РИА Новости, 01.04.2024
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https://ria.ru/20240401/ataki-1937139719.html
Курские интернет-ресурсы подверглись DDoS-атакам со стороны Украины
Курские интернет-ресурсы подверглись DDoS-атакам со стороны Украины - РИА Новости, 01.04.2024
Курские интернет-ресурсы подверглись DDoS-атакам со стороны Украины
Интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран, их работа восстановлена, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:39
2024-04-01T15:39
курская область
украина
германия
роман старовойт
специальная военная операция на украине
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран, их работа восстановлена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. DDoS-атаки начались в пятницу, 29 марта, и продолжались до понедельника, 1 апреля. "Ряд интернет-ресурсов Курской области подвергался DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран… В настоящее время все ресурсы администрации Курской области включены и работают стабильно", - написал Старовойт. Губернатор рассказал, что в результате DDoS-атаки некоторые сервисы были недоступны. Специалисты министерства цифрового развития региона, информационного центра "Регион-Курск" вместе с региональными провайдерами решили эту проблему и восстановили доступ ко всем интернет-ресурсам.
https://ria.ru/20240201/arest-1924851397.html
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курская область, украина, германия, роман старовойт, происшествия
Курская область, Украина, Германия, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Курские интернет-ресурсы подверглись DDoS-атакам со стороны Украины

Курские интернет-ресурсы подверглись DDoS-атакам со стороны Украины и Германии

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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран, их работа восстановлена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
DDoS-атаки начались в пятницу, 29 марта, и продолжались до понедельника, 1 апреля.
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"Ряд интернет-ресурсов Курской области подвергался DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран… В настоящее время все ресурсы администрации Курской области включены и работают стабильно", - написал Старовойт.
Губернатор рассказал, что в результате DDoS-атаки некоторые сервисы были недоступны. Специалисты министерства цифрового развития региона, информационного центра "Регион-Курск" вместе с региональными провайдерами решили эту проблему и восстановили доступ ко всем интернет-ресурсам.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаГерманияРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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