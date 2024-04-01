https://ria.ru/20240401/ataki-1937139719.html

Курские интернет-ресурсы подверглись DDoS-атакам со стороны Украины

Курские интернет-ресурсы подверглись DDoS-атакам со стороны Украины - РИА Новости, 01.04.2024

Курские интернет-ресурсы подверглись DDoS-атакам со стороны Украины

Интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран, их работа восстановлена, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:39

2024-04-01T15:39

2024-04-01T15:39

курская область

украина

германия

роман старовойт

специальная военная операция на украине

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран, их работа восстановлена, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. DDoS-атаки начались в пятницу, 29 марта, и продолжались до понедельника, 1 апреля. "Ряд интернет-ресурсов Курской области подвергался DDoS-атакам со стороны Украины, Германии и других недружественных стран… В настоящее время все ресурсы администрации Курской области включены и работают стабильно", - написал Старовойт. Губернатор рассказал, что в результате DDoS-атаки некоторые сервисы были недоступны. Специалисты министерства цифрового развития региона, информационного центра "Регион-Курск" вместе с региональными провайдерами решили эту проблему и восстановили доступ ко всем интернет-ресурсам.

https://ria.ru/20240201/arest-1924851397.html

https://ria.ru/20240312/informatsiya-1932540042.html

курская область

украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, украина, германия, роман старовойт, происшествия