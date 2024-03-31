https://ria.ru/20240331/vzryvy-1936960306.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 31.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы раздаются в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T16:25

2024-03-31T16:25

2024-03-31T16:25

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что "в Харькове громко". Ранее в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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в мире, харьков, украина