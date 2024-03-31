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В Киевской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.03.2024
В Киевской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:47
2024-03-31T16:47
2024-03-31T16:47
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях. Через 20 минут она распространилась на Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Киевская область
В Киевской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу