https://ria.ru/20240331/pozhar-1936915416.html
Во Львовской области загорелся объект критической инфраструктуры
Во Львовской области загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 31.03.2024
Во Львовской области загорелся объект критической инфраструктуры
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины после ночных взрывов, сообщил в воскресенье глава областной... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:41
2024-03-31T09:41
2024-03-31T09:41
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919926836_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_7fbd3adc48bd78236c473d5d9b616be6.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины после ночных взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. Украинское издание "Страна" ранее в воскресенье сообщало, что пять взрывов прогремело в ночь на воскресенье в городе Стрый Львовской области на западе Украины. Согласно сообщению взрыв на объекте критической инфраструктуры произошел во время воздушной тревоги, которая длилась полтора часа. "Был пожар. Пожарные оперативно потушили его. Разрушено админздание", - добавил Козицкий. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240330/vsu-1936880795.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
львовская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919926836_139:0:1280:856_1920x0_80_0_0_5435d48547d679eeb9d09e78119e7171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львовская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Украина
Во Львовской области загорелся объект критической инфраструктуры
Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о пожаре на объекте инфраструктуры
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины после ночных взрывов, сообщил в воскресенье глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.
Украинское издание "Страна" ранее в воскресенье сообщало, что пять взрывов прогремело в ночь на воскресенье в городе Стрый Львовской области на западе Украины.
Согласно сообщению взрыв на объекте критической инфраструктуры произошел во время воздушной тревоги, которая длилась полтора часа. "Был пожар. Пожарные оперативно потушили его. Разрушено админздание", - добавил Козицкий.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.