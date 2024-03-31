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В Подмосковье загорелся рыбный цех
В Подмосковье загорелся рыбный цех - РИА Новости, 31.03.2024
В Подмосковье загорелся рыбный цех
Рыбный цех загорелся на площади 900 квадратных метров в деревне Брехово недалеко от Зеленограда, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T04:27
2024-03-31T04:27
2024-03-31T04:27
происшествия
зеленоград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рыбный цех загорелся на площади 900 квадратных метров в деревне Брехово недалеко от Зеленограда, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В деревне Брехово горит рыбный цех. Площадь пожара - 900 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались три человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают спасатели.
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происшествия, зеленоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Зеленоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье загорелся рыбный цех
Под Зеленоградом загорелся рыбный цех на площади 900 квадратных метров