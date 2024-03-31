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В Подмосковье загорелся рыбный цех

В Подмосковье загорелся рыбный цех - РИА Новости, 31.03.2024

В Подмосковье загорелся рыбный цех

Рыбный цех загорелся на площади 900 квадратных метров в деревне Брехово недалеко от Зеленограда, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T04:27

2024-03-31T04:27

2024-03-31T04:27

происшествия

зеленоград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Рыбный цех загорелся на площади 900 квадратных метров в деревне Брехово недалеко от Зеленограда, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В деревне Брехово горит рыбный цех. Площадь пожара - 900 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались три человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают спасатели.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

зеленоград

россия

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, зеленоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)