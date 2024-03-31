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Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах под Белгородом - РИА Новости, 31.03.2024
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18:20 31.03.2024 (обновлено: 19:19 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/postradavshie-1936973625.html
Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах под Белгородом
Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах под Белгородом - РИА Новости, 31.03.2024
Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах под Белгородом
В областной клинической больнице находятся на лечении 13 человек, пострадавших при обстрелах Белгородской области, из них пять человек - в реанимации, сообщил... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T18:20
2024-03-31T19:19
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. В областной клинической больнице находятся на лечении 13 человек, пострадавших при обстрелах Белгородской области, из них пять человек - в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава области написал в Telegram-канале, что навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице."В настоящий момент в медучреждении получают лечение 13 раненых, пятеро из них находятся в реанимации, остальные – в отделениях… Все пациенты постоянно находятся под пристальным вниманием наших врачей. При необходимости наши доктора советуются со специалистами из федерального центра", - написал Гладков.Как отметил губернатор, положительная динамика заметна у большинства пострадавших, и поддержание оптимизма играет ключевую роль в процессе выздоровления.Позже Гладков написал, что навестил еще две больницы, где проходят лечение жители. В детской областной больнице лечатся 12-летняя Даша, она получила ранение 29 марта, и 15-летний Андрей из посёлка Октябрьский, его госпитализировали 17 марта. По словам главы региона, дети уже идут на поправку и в скором времени их выпишут."Навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в городской больнице №2 города Белгорода. Проведал 18 человек. Это люди, которые пострадали от прилетов в центре Белгорода, на улицах Волчанская и Спортивная, в городе Грайворон, в поселке Дубовое и селе Таврово Белгородского района... В настоящий момент состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, с положительной динамикой. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах под Белгородом

Гладков: пять пострадавших при обстрелах под Белгородом находятся в реанимации

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. В областной клинической больнице находятся на лечении 13 человек, пострадавших при обстрелах Белгородской области, из них пять человек - в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области написал в Telegram-канале, что навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице.
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"В настоящий момент в медучреждении получают лечение 13 раненых, пятеро из них находятся в реанимации, остальные – в отделениях… Все пациенты постоянно находятся под пристальным вниманием наших врачей. При необходимости наши доктора советуются со специалистами из федерального центра", - написал Гладков.
Как отметил губернатор, положительная динамика заметна у большинства пострадавших, и поддержание оптимизма играет ключевую роль в процессе выздоровления.
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Позже Гладков написал, что навестил еще две больницы, где проходят лечение жители. В детской областной больнице лечатся 12-летняя Даша, она получила ранение 29 марта, и 15-летний Андрей из посёлка Октябрьский, его госпитализировали 17 марта. По словам главы региона, дети уже идут на поправку и в скором времени их выпишут.
"Навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в городской больнице №2 города Белгорода. Проведал 18 человек. Это люди, которые пострадали от прилетов в центре Белгорода, на улицах Волчанская и Спортивная, в городе Грайворон, в поселке Дубовое и селе Таврово Белгородского района... В настоящий момент состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, с положительной динамикой. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - подчеркнул Гладков.
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