https://ria.ru/20240331/postradavshie-1936973625.html

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах под Белгородом

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах под Белгородом - РИА Новости, 31.03.2024

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах под Белгородом

В областной клинической больнице находятся на лечении 13 человек, пострадавших при обстрелах Белгородской области, из них пять человек - в реанимации, сообщил... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T18:20

2024-03-31T18:20

2024-03-31T19:19

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. В областной клинической больнице находятся на лечении 13 человек, пострадавших при обстрелах Белгородской области, из них пять человек - в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава области написал в Telegram-канале, что навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице."В настоящий момент в медучреждении получают лечение 13 раненых, пятеро из них находятся в реанимации, остальные – в отделениях… Все пациенты постоянно находятся под пристальным вниманием наших врачей. При необходимости наши доктора советуются со специалистами из федерального центра", - написал Гладков.Как отметил губернатор, положительная динамика заметна у большинства пострадавших, и поддержание оптимизма играет ключевую роль в процессе выздоровления.Позже Гладков написал, что навестил еще две больницы, где проходят лечение жители. В детской областной больнице лечатся 12-летняя Даша, она получила ранение 29 марта, и 15-летний Андрей из посёлка Октябрьский, его госпитализировали 17 марта. По словам главы региона, дети уже идут на поправку и в скором времени их выпишут."Навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в городской больнице №2 города Белгорода. Проведал 18 человек. Это люди, которые пострадали от прилетов в центре Белгорода, на улицах Волчанская и Спортивная, в городе Грайворон, в поселке Дубовое и селе Таврово Белгородского района... В настоящий момент состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, с положительной динамикой. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков