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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 31.03.2024
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T18:13
2024-03-31T18:13
2024-03-31T18:13
специальная военная операция на украине
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кировский район
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происшествия
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред): 17.35 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщило, что украинские войска с 15.05 по 16.00 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка