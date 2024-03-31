https://ria.ru/20240331/obstrel-1936972465.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 31.03.2024

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T18:13

2024-03-31T18:13

2024-03-31T18:13

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред): 17.35 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщило, что украинские войска с 15.05 по 16.00 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия