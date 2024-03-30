https://ria.ru/20240330/ukraina-1936810956.html

На Украине будут судить жительницу Харькова за "пророссийскую позицию"

На Украине будут судить жительницу Харькова за "пророссийскую позицию" - РИА Новости, 30.03.2024

На Украине будут судить жительницу Харькова за "пророссийскую позицию"

Жительница Харькова предстанет перед судом за якобы "пророссийскую позицию", ее обвиняют в "коллаборационной деятельности" за мнение, что с соседними странами... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T12:30

2024-03-30T12:30

2024-03-30T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьков

украина

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Жительница Харькова предстанет перед судом за якобы "пророссийскую позицию", ее обвиняют в "коллаборационной деятельности" за мнение, что с соседними странами нужно жить дружно, сообщает нацполиция Украины на сайте. "Во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооруженную агрессию Российской Федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что дело открыли против 59-летней жительницы Харькова, которая также пострадала в результате ракетных обстрелов. В ходе досудебного расследования сотрудники райуправления нацполиции опросили свидетелей, которые "подтвердили пророссийскую позицию фигурантки и сообщили о конфликтах с ней на этой почве". Сообщается, что в Единый реестр досудебных расследований внесено дело по части 1 статьи 111-1 "Коллаборационная деятельность". Украинское издание "Страна" отмечает, что судя по всему, дело завели после того, как женщина упрекнула украинские власти в обстрелах Белгорода, она считает, что удары по Харькову - это ответ России на обстрелы территории РФ. На сопровождающем публикацию видео, женщина говорит, что "не надо радоваться и кидать туда (РФ - ред.) тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила харьковчанка на видео в Telegram-канале издания. Как сообщала 3 февраля британская газета Guardian, СБУ возбудила более 8,1 тысячи уголовных дел, "связанных с сотрудничеством" с РФ, украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся в определенных тюрьмах, где их держат вдали от других заключенных.

https://ria.ru/20240324/azarov-1935458351.html

https://ria.ru/20231204/gosizmena-1913602595.html

россия

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, харьков, украина, служба безопасности украины