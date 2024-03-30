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На Украине будут судить жительницу Харькова за "пророссийскую позицию" - РИА Новости, 30.03.2024
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12:30 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936810956.html
На Украине будут судить жительницу Харькова за "пророссийскую позицию"
На Украине будут судить жительницу Харькова за "пророссийскую позицию" - РИА Новости, 30.03.2024
На Украине будут судить жительницу Харькова за "пророссийскую позицию"
Жительница Харькова предстанет перед судом за якобы "пророссийскую позицию", ее обвиняют в "коллаборационной деятельности" за мнение, что с соседними странами... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T12:30
2024-03-30T12:30
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Жительница Харькова предстанет перед судом за якобы "пророссийскую позицию", ее обвиняют в "коллаборационной деятельности" за мнение, что с соседними странами нужно жить дружно, сообщает нацполиция Украины на сайте. "Во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооруженную агрессию Российской Федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что дело открыли против 59-летней жительницы Харькова, которая также пострадала в результате ракетных обстрелов. В ходе досудебного расследования сотрудники райуправления нацполиции опросили свидетелей, которые "подтвердили пророссийскую позицию фигурантки и сообщили о конфликтах с ней на этой почве". Сообщается, что в Единый реестр досудебных расследований внесено дело по части 1 статьи 111-1 "Коллаборационная деятельность". Украинское издание "Страна" отмечает, что судя по всему, дело завели после того, как женщина упрекнула украинские власти в обстрелах Белгорода, она считает, что удары по Харькову - это ответ России на обстрелы территории РФ. На сопровождающем публикацию видео, женщина говорит, что "не надо радоваться и кидать туда (РФ - ред.) тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила харьковчанка на видео в Telegram-канале издания. Как сообщала 3 февраля британская газета Guardian, СБУ возбудила более 8,1 тысячи уголовных дел, "связанных с сотрудничеством" с РФ, украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся в определенных тюрьмах, где их держат вдали от других заключенных.
https://ria.ru/20240324/azarov-1935458351.html
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в мире, россия, харьков, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Украина, Служба безопасности Украины
На Украине будут судить жительницу Харькова за "пророссийскую позицию"

Дело возбудили против жительницы Харькова, упрекнувшей Киев в атаках на Белгород

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Жительница Харькова предстанет перед судом за якобы "пророссийскую позицию", ее обвиняют в "коллаборационной деятельности" за мнение, что с соседними странами нужно жить дружно, сообщает нацполиция Украины на сайте.
"Во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооруженную агрессию Российской Федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Уточняется, что дело открыли против 59-летней жительницы Харькова, которая также пострадала в результате ракетных обстрелов. В ходе досудебного расследования сотрудники райуправления нацполиции опросили свидетелей, которые "подтвердили пророссийскую позицию фигурантки и сообщили о конфликтах с ней на этой почве". Сообщается, что в Единый реестр досудебных расследований внесено дело по части 1 статьи 111-1 "Коллаборационная деятельность".
Украинское издание "Страна" отмечает, что судя по всему, дело завели после того, как женщина упрекнула украинские власти в обстрелах Белгорода, она считает, что удары по Харькову - это ответ России на обстрелы территории РФ. На сопровождающем публикацию видео, женщина говорит, что "не надо радоваться и кидать туда (РФ - ред.) тоже... Я считаю, с соседями надо жить дружно", - заявила харьковчанка на видео в Telegram-канале издания.
Как сообщала 3 февраля британская газета Guardian, СБУ возбудила более 8,1 тысячи уголовных дел, "связанных с сотрудничеством" с РФ, украинцы, осужденные по этим статьям, содержатся в определенных тюрьмах, где их держат вдали от других заключенных.
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