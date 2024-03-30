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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.03.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T03:10
2024-03-30T03:10
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 23.52 мск пятницы по 3.02 мск субботы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, одесская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в трех областях Украины объявили воздушную тревогу