https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936831194.html

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 860 военных

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 860 военных - РИА Новости, 30.03.2024

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 860 военных

Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли поражение семи формированиям украинских бригад и отразили пять контратак на южнодонецком направлении,... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:17

2024-03-30T15:17

2024-03-30T15:21

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли поражение семи формированиям украинских бригад и отразили пять контратак на южнодонецком направлении, противник потерял здесь больше 860 солдат, сообщило в субботу Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайное, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 30 марта."Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - добавили в МО РФ.Отмечается, что потери противника на этом направлении составили более 860 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две гаубицы FH-70 производства Великобритании.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, запорожская область