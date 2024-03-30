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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 860 военных - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 30.03.2024 (обновлено: 15:21 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936831194.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 860 военных
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 860 военных - РИА Новости, 30.03.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 860 военных
Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли поражение семи формированиям украинских бригад и отразили пять контратак на южнодонецком направлении,... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:17
2024-03-30T15:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
запорожская область
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли поражение семи формированиям украинских бригад и отразили пять контратак на южнодонецком направлении, противник потерял здесь больше 860 солдат, сообщило в субботу Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайное, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 30 марта."Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - добавили в МО РФ.Отмечается, что потери противника на этом направлении составили более 860 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две гаубицы FH-70 производства Великобритании.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 860 военных

МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 860 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли поражение семи формированиям украинских бригад и отразили пять контратак на южнодонецком направлении, противник потерял здесь больше 860 солдат, сообщило в субботу Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям семи бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайное, Макаровка и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 23 по 30 марта.
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"Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что потери противника на этом направлении составили более 860 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две гаубицы FH-70 производства Великобритании.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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