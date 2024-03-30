https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936830039.html

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении - РИА Новости, 30.03.2024

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за неделю на авдеевском направлении более 1,8 тысячи военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:14

2024-03-30T15:14

2024-03-30T15:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за неделю на авдеевском направлении более 1,8 тысячи военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника и занятие более выгодных рубежей. Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, а также отражены 64 контратаки противника в районах населенных пунктов Семеновка, Орловка, Новгородское, Уманское, Нетайлово, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, сша