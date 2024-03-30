https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936772394.html
Десантники нанесли более 40 ударов по ВСУ за сутки под Артемовском
Десантники нанесли более 40 ударов по ВСУ за сутки под Артемовском - РИА Новости, 30.03.2024
Десантники нанесли более 40 ударов по ВСУ за сутки под Артемовском
Более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ за сутки нанесли ивановские десантники из состава Южной группировки войск на артемовском участке фронта в Донбассе,... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T05:04
2024-03-30T05:04
2024-03-30T05:04
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ за сутки нанесли ивановские десантники из состава Южной группировки войск на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты БПЛА разведывательных подразделений гвардейского соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах, выдвинулись в указанный район", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что расчеты разведчиков-десантников из Иваново и Костромы действуют двумя группами, одни запускают FPV-дроны, чтобы отработать по целям, вторые с помощью дрона-разведчика корректируют полеты дронов для точного наведения на цель. "За сутки десантники нанесли более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240330/tes-1936766311.html
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безопасность, россия, донбасс, иваново, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Иваново, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Десантники нанесли более 40 ударов по ВСУ за сутки под Артемовском
МО: десантники нанесли более 40 ударов дронами по ВСУ за сутки под Артемовском
ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ за сутки нанесли ивановские десантники из состава Южной группировки войск на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты БПЛА разведывательных подразделений гвардейского соединения ВДВ, получив задачу на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах, выдвинулись в указанный район", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что расчеты разведчиков-десантников из Иваново и Костромы действуют двумя группами, одни запускают FPV-дроны, чтобы отработать по целям, вторые с помощью дрона-разведчика корректируют полеты дронов для точного наведения на цель.
"За сутки десантники нанесли более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники", - дополнили в МО РФ.