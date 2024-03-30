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Арабские страны продолжают традиции Рамадана: в Катаре возродили побудки - РИА Новости, 30.03.2024
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Религия
 
03:00 30.03.2024 (обновлено: 10:58 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/ramadan-1936725191.html
Арабские страны продолжают традиции Рамадана: в Катаре возродили побудки
Арабские страны продолжают традиции Рамадана: в Катаре возродили побудки - РИА Новости, 30.03.2024
Арабские страны продолжают традиции Рамадана: в Катаре возродили побудки
Несмотря на тревожную атмосферу в арабском мире в связи с войной в палестинском секторе Газа и другими конфликтами, жители арабских стран стараются соблюдать... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T03:00
2024-03-30T10:58
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Несмотря на тревожную атмосферу в арабском мире в связи с войной в палестинском секторе Газа и другими конфликтами, жители арабских стран стараются соблюдать традиции священного для мусульман месяца поста Рамадана, который продолжается в настоящее время.Так, власти Катара во время этого Рамадана возродили в разных районах страны традицию ночных побудок с участием людей, называемых по-арабски "месахар" - "не спящие". Как передает корреспондент РИА Новости, каждую ночь Рамадана они обходят районы, стуча в барабаны, и особыми песнопениями и призывами будят жителей на последний прием пищи и молитву перед рассветом. В таких обходах принимают участие как взрослые, так и дети.Кроме того, в середине Рамадана в Катаре традиционно прошел веселый детский праздник "Гарангао", когда дети наряжаются в национальные костюмы, берут специальные сумочки, стучатся в дома, исполняют песенки о празднике и Рамадане, а взрослые награждают их сладостями и орехами. Для детей также проводят специальные конкурсы религиозного содержания.В Кувейте во время Рамадана отмечается День курайшитов, призванный объединить не только семьи, но и целые кварталы, когда люди готовят к приему пищи в конце дня поста - "ифтару" - праздничные блюда, выпечку, соки, прохладительные напитки и приглашают за стол родственников, друзей, соседей. После трапезы читается Коран, проходят совместные молитвенные службы.Что касается стран Леванта на востоке Средиземного моря - Ливана, Сирии, Палестины, Иордании - во время Рамадана там устраивают застолья под названием "шаабуния", когда глава семейного клана приглашает всех родственников поесть во время ифтара в своем доме. Этого обычая продолжают придерживаться и по сей день, полагая, что он укрепляет социальные связи и приносит благословение. В Сирии такие застолья еще называют "такреза Рамадан", а в Ливане они часто проводятся за пределами городов - на природе, в парках и садах.В Северной Африке существуют свои традиции празднования Рамадана. Как сообщается на сайте Rabat Story, в Марокко при появлении на небе нового месяца, означающего наступление Рамадана, семь раз трубят в трубы.Как рассказал РИА Новости суданский журналист Тарек аш-Шейх, после наступления Рамадана жители Судана организуют религиозно-музыкальную процессию "заффа", когда полицейские участвуют в многочисленном марше во главе с хором военных, а к нему присоединяется с особыми песнопениями процессия суданских суфийских орденов, которую сопровождают мужчины и дети. Празднования распространяются и на мечети, которые суданцы украшают разноцветными лампами, готовясь принять верующих, стекающихся туда на молитву после разговения. Зачастую в суданских мечетях до ифтара проводятся религиозные уроки и занятия по чтению Корана. В Судане для утоления жажды после поста в Рамадан еще до его наступления готовят особые напитки, например, "аль-абрию". Для этого кукурузу вначале замачивают в воде, затем сушат и перетирают со специями, потом разминают и запекают в духовке, после чего полученную смесь помещают в воду во время Рамадана, чтобы напиток был готов к употреблению.В Тунисе тоже заранее начинают подготовку к встрече Рамадана, который считается одним из самых важных месяцев в году, поэтому тунисцы называют его "Сэр Рамадан". На улицах, рынках и в магазинах Туниса в этом месяце наблюдается повышенная активность: тунисцы покупают специи, финики, ячмень и кухонные принадлежности, необходимые для приема пищи после поста. В народных кварталах с первого дня Рамадана проводятся непрерывные соревнования по приготовлению сладостей "аль-кардиана" из яичных белков и сахара. Их смешивают до тех пор, пока сладкой массы ни станет вдвое больше, сладости готовятся после полудня и до призыва к молитве на закате, когда мусульмане могут начать разговляться.Рамадан в Египте славится устанавливаемыми повсюду цветными шатрами "хайямия" для принятия пищи после дня поста. Как сообщает сайт издания Daily News Egypt, "хайямия" известна в Египте как "старая народная традиция, предназначенная для выражения радости по случаю наступления священного месяца". В сделанных из ярких тканей шатрах на улицах городов и в их окрестностях собирается множество людей. Эти палатки украшаются снаружи и внутри сверкающими фонариками и гирляндами. В этой атмосфере египтяне не только принимают пищу, но и обмениваются поздравлениями и пожеланиями, предлагая угоститься сладостями и популярной в народе едой даже случайным прохожим.Развешиваемые всюду в Египте и в других арабских странах по случаю Рамадана фонарики и гирлянды с мусульманскими символами - тоже традиция, которую соблюдают с давних пор. Часто эти цветные фонарики украшают дома людей, висят в отелях, ресторанах и на рынках. Их развешивают для красоты и для создания праздничной атмосферы.
https://ria.ru/20240330/ramadan-1928267663.html
https://ria.ru/20240321/muftiy-1934541691.html
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россия, религия, в мире, египет, катар, ливан, кувейт
Религия, Россия, Религия, В мире, Египет, Катар, Ливан, Кувейт

Арабские страны продолжают традиции Рамадана: в Катаре возродили побудки

© Depositphotos.com / Paul CowanГосударственная мечеть Катара в Дохе
Государственная мечеть Катара в Дохе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Depositphotos.com / Paul Cowan
Государственная мечеть Катара в Дохе. Архивное фото
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Несмотря на тревожную атмосферу в арабском мире в связи с войной в палестинском секторе Газа и другими конфликтами, жители арабских стран стараются соблюдать традиции священного для мусульман месяца поста Рамадана, который продолжается в настоящее время.
Так, власти Катара во время этого Рамадана возродили в разных районах страны традицию ночных побудок с участием людей, называемых по-арабски "месахар" - "не спящие". Как передает корреспондент РИА Новости, каждую ночь Рамадана они обходят районы, стуча в барабаны, и особыми песнопениями и призывами будят жителей на последний прием пищи и молитву перед рассветом. В таких обходах принимают участие как взрослые, так и дети.
Рамадан - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Месяц Рамадан в 2024 году: даты и традиции
16:38
Кроме того, в середине Рамадана в Катаре традиционно прошел веселый детский праздник "Гарангао", когда дети наряжаются в национальные костюмы, берут специальные сумочки, стучатся в дома, исполняют песенки о празднике и Рамадане, а взрослые награждают их сладостями и орехами. Для детей также проводят специальные конкурсы религиозного содержания.
В Кувейте во время Рамадана отмечается День курайшитов, призванный объединить не только семьи, но и целые кварталы, когда люди готовят к приему пищи в конце дня поста - "ифтару" - праздничные блюда, выпечку, соки, прохладительные напитки и приглашают за стол родственников, друзей, соседей. После трапезы читается Коран, проходят совместные молитвенные службы.
Что касается стран Леванта на востоке Средиземного моря - Ливана, Сирии, Палестины, Иордании - во время Рамадана там устраивают застолья под названием "шаабуния", когда глава семейного клана приглашает всех родственников поесть во время ифтара в своем доме. Этого обычая продолжают придерживаться и по сей день, полагая, что он укрепляет социальные связи и приносит благословение. В Сирии такие застолья еще называют "такреза Рамадан", а в Ливане они часто проводятся за пределами городов - на природе, в парках и садах.
Мусульмане во время празднования праздника Навруз в Ханском дворце в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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В Северной Африке существуют свои традиции празднования Рамадана. Как сообщается на сайте Rabat Story, в Марокко при появлении на небе нового месяца, означающего наступление Рамадана, семь раз трубят в трубы.
Как рассказал РИА Новости суданский журналист Тарек аш-Шейх, после наступления Рамадана жители Судана организуют религиозно-музыкальную процессию "заффа", когда полицейские участвуют в многочисленном марше во главе с хором военных, а к нему присоединяется с особыми песнопениями процессия суданских суфийских орденов, которую сопровождают мужчины и дети. Празднования распространяются и на мечети, которые суданцы украшают разноцветными лампами, готовясь принять верующих, стекающихся туда на молитву после разговения. Зачастую в суданских мечетях до ифтара проводятся религиозные уроки и занятия по чтению Корана. В Судане для утоления жажды после поста в Рамадан еще до его наступления готовят особые напитки, например, "аль-абрию". Для этого кукурузу вначале замачивают в воде, затем сушат и перетирают со специями, потом разминают и запекают в духовке, после чего полученную смесь помещают в воду во время Рамадана, чтобы напиток был готов к употреблению.
История и традиции Рамадана
История и традиции Рамадана
11 марта, 07:30
В Тунисе тоже заранее начинают подготовку к встрече Рамадана, который считается одним из самых важных месяцев в году, поэтому тунисцы называют его "Сэр Рамадан". На улицах, рынках и в магазинах Туниса в этом месяце наблюдается повышенная активность: тунисцы покупают специи, финики, ячмень и кухонные принадлежности, необходимые для приема пищи после поста. В народных кварталах с первого дня Рамадана проводятся непрерывные соревнования по приготовлению сладостей "аль-кардиана" из яичных белков и сахара. Их смешивают до тех пор, пока сладкой массы ни станет вдвое больше, сладости готовятся после полудня и до призыва к молитве на закате, когда мусульмане могут начать разговляться.
Рамадан в Египте славится устанавливаемыми повсюду цветными шатрами "хайямия" для принятия пищи после дня поста. Как сообщает сайт издания Daily News Egypt, "хайямия" известна в Египте как "старая народная традиция, предназначенная для выражения радости по случаю наступления священного месяца". В сделанных из ярких тканей шатрах на улицах городов и в их окрестностях собирается множество людей. Эти палатки украшаются снаружи и внутри сверкающими фонариками и гирляндами. В этой атмосфере египтяне не только принимают пищу, но и обмениваются поздравлениями и пожеланиями, предлагая угоститься сладостями и популярной в народе едой даже случайным прохожим.
Развешиваемые всюду в Египте и в других арабских странах по случаю Рамадана фонарики и гирлянды с мусульманскими символами - тоже традиция, которую соблюдают с давних пор. Часто эти цветные фонарики украшают дома людей, висят в отелях, ресторанах и на рынках. Их развешивают для красоты и для создания праздничной атмосферы.
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Священный месяц Рамадан в исламском мире
10 марта, 01:39
 
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