https://ria.ru/20240330/peru-1936771845.html
Посол Перу рассказал о возможном запуске прямых авиарейсов Москва-Лима
Посол Перу рассказал о возможном запуске прямых авиарейсов Москва-Лима - РИА Новости, 30.03.2024
Посол Перу рассказал о возможном запуске прямых авиарейсов Москва-Лима
Запуск прямых авиарейсов между Москвой и Лимой зависит в первую очередь от целесообразности в этом для российских авиакомпаний, заявил РИА Новости посол страны... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T04:47
2024-03-30T04:47
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запуск прямых авиарейсов между Москвой и Лимой зависит в первую очередь от целесообразности в этом для российских авиакомпаний, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. "Это зависит от компаний, а не от правительств, которые отвечают за предоставление соответствующих разрешений и условий. Надо будет посмотреть, целесообразно ли это в настоящее время для российских авиакомпаний и смогут ли они выполнять эти рейсы без особых трудностей", - сказал он в интервью агентству. В конце 2021 года две российские авиалинии были заинтересованы в запуске рейсов по маршруту Москва-Лима и еще одному - через Доминиканскую республику в Перу, рассказал дипломат. "Но эта идея не была реализована не из-за позиции Перу, потому что с нашей стороны было много энтузиазма по этой теме, а из-за проблем с логистикой, которые возникли в результате введенных санкций и влияют на передвижение самолетов. Это единственная причина, по которой эта идея не была реализована. Но я хочу подчеркнуть, что несмотря на возникшие проблемы с логистикой, число российских туристов, которые едут в Перу, возвращается к уровню, который был до пандемии", - пояснил он. В 2023 году более 7 тысяч российских туристов приехали в Перу, это почти в четыре раза больше, чем в 2020 году, в разгар коронавируса, сообщил посол. "Если такая тенденция будет сохраняться, то вполне возможно, что в 2024 году мы вернемся к уровню 2019 года и сохраним тенденцию к росту", - указал он.
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перу, москва, лима (город), в мире, россия
Перу, Москва, Лима (город), В мире, Россия
Посол Перу рассказал о возможном запуске прямых авиарейсов Москва-Лима
Посол: запуск прямых авиарейсов Москва-Лима зависит от авиакомпаний в России
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запуск прямых авиарейсов между Москвой и Лимой зависит в первую очередь от целесообразности в этом для российских авиакомпаний, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.
"Это зависит от компаний, а не от правительств, которые отвечают за предоставление соответствующих разрешений и условий. Надо будет посмотреть, целесообразно ли это в настоящее время для российских авиакомпаний и смогут ли они выполнять эти рейсы без особых трудностей", - сказал он в интервью агентству.
В конце 2021 года две российские авиалинии были заинтересованы в запуске рейсов по маршруту Москва-Лима и еще одному - через Доминиканскую республику в Перу, рассказал дипломат.
"Но эта идея не была реализована не из-за позиции Перу, потому что с нашей стороны было много энтузиазма по этой теме, а из-за проблем с логистикой, которые возникли в результате введенных санкций и влияют на передвижение самолетов. Это единственная причина, по которой эта идея не была реализована. Но я хочу подчеркнуть, что несмотря на возникшие проблемы с логистикой, число российских туристов, которые едут в Перу, возвращается к уровню, который был до пандемии", - пояснил он.
В 2023 году более 7 тысяч российских туристов приехали в Перу, это почти в четыре раза больше, чем в 2020 году, в разгар коронавируса, сообщил посол.
"Если такая тенденция будет сохраняться, то вполне возможно, что в 2024 году мы вернемся к уровню 2019 года и сохраним тенденцию к росту", - указал он.