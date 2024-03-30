https://ria.ru/20240330/peru-1936771845.html

Посол Перу рассказал о возможном запуске прямых авиарейсов Москва-Лима

Посол Перу рассказал о возможном запуске прямых авиарейсов Москва-Лима - РИА Новости, 30.03.2024

Посол Перу рассказал о возможном запуске прямых авиарейсов Москва-Лима

Запуск прямых авиарейсов между Москвой и Лимой зависит в первую очередь от целесообразности в этом для российских авиакомпаний, заявил РИА Новости посол страны... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T04:47

2024-03-30T04:47

2024-03-30T11:45

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Запуск прямых авиарейсов между Москвой и Лимой зависит в первую очередь от целесообразности в этом для российских авиакомпаний, заявил РИА Новости посол страны в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. "Это зависит от компаний, а не от правительств, которые отвечают за предоставление соответствующих разрешений и условий. Надо будет посмотреть, целесообразно ли это в настоящее время для российских авиакомпаний и смогут ли они выполнять эти рейсы без особых трудностей", - сказал он в интервью агентству. В конце 2021 года две российские авиалинии были заинтересованы в запуске рейсов по маршруту Москва-Лима и еще одному - через Доминиканскую республику в Перу, рассказал дипломат. "Но эта идея не была реализована не из-за позиции Перу, потому что с нашей стороны было много энтузиазма по этой теме, а из-за проблем с логистикой, которые возникли в результате введенных санкций и влияют на передвижение самолетов. Это единственная причина, по которой эта идея не была реализована. Но я хочу подчеркнуть, что несмотря на возникшие проблемы с логистикой, число российских туристов, которые едут в Перу, возвращается к уровню, который был до пандемии", - пояснил он. В 2023 году более 7 тысяч российских туристов приехали в Перу, это почти в четыре раза больше, чем в 2020 году, в разгар коронавируса, сообщил посол. "Если такая тенденция будет сохраняться, то вполне возможно, что в 2024 году мы вернемся к уровню 2019 года и сохраним тенденцию к росту", - указал он.

https://ria.ru/20240213/peru-1927031007.html

https://ria.ru/20240213/mi-1927095931.html

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