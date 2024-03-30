https://ria.ru/20240330/peregovory-1936805483.html

В Кремле отреагировали на слова Зеленского про переговоры

В Кремле отреагировали на слова Зеленского про переговоры - РИА Новости, 30.03.2024

В Кремле отреагировали на слова Зеленского про переговоры

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует учитывать новую геополитическую реальность, говоря о переговорах с Россией, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:42

2024-03-30T11:42

2024-03-30T12:51

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует учитывать новую геополитическую реальность, говоря о переговорах с Россией, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков."Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", — сказал пресс-секретарь президента России.Песков прокомментировал так высказывание Зеленского о возможном диалоге с Россией по урегулированию конфликта. В беседе с агентством официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что он затронул эту тему, поскольку нервничает из-за истекающего срока полномочий.Заявление о переговорахВ пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу по Украине, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.

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https://ria.ru/20240328/ukraina-1936300594.html

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