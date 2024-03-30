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В Кремле отреагировали на слова Зеленского про переговоры - РИА Новости, 30.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 30.03.2024 (обновлено: 12:51 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/peregovory-1936805483.html
В Кремле отреагировали на слова Зеленского про переговоры
В Кремле отреагировали на слова Зеленского про переговоры - РИА Новости, 30.03.2024
В Кремле отреагировали на слова Зеленского про переговоры
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует учитывать новую геополитическую реальность, говоря о переговорах с Россией, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T11:42
2024-03-30T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует учитывать новую геополитическую реальность, говоря о переговорах с Россией, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков."Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", — сказал пресс-секретарь президента России.Песков прокомментировал так высказывание Зеленского о возможном диалоге с Россией по урегулированию конфликта. В беседе с агентством официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что он затронул эту тему, поскольку нервничает из-за истекающего срока полномочий.Заявление о переговорахВ пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу по Украине, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936760072.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, россия, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Владимир Путин, Киев
В Кремле отреагировали на слова Зеленского про переговоры

Песков: Киеву на переговорах придется учитывать новую геополитическую реальность

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКутафья башня и Троицкая башня Московского Кремля
Кутафья башня и Троицкая башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Кутафья башня и Троицкая башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует учитывать новую геополитическую реальность, говоря о переговорах с Россией, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться", — сказал пресс-секретарь президента России.
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Зеленский признал неизбежность отступления ВСУ
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Песков прокомментировал так высказывание Зеленского о возможном диалоге с Россией по урегулированию конфликта. В беседе с агентством официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что он затронул эту тему, поскольку нервничает из-за истекающего срока полномочий.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "не ко времени", и призвал поставить точку в этом вопросе.

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Заявление о переговорах

В пятницу в интервью телеканалу CBS News Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, Владимир Путин будет готов к диалогу, если "потеряет территории", вошедшие в состав России после начала спецоперации.
При этом ранее Киев утверждал, что начало переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах страны на момент распада СССР.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
28 марта, 08:30
Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу по Украине, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаРоссияВладимир ПутинКиев
 
 
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