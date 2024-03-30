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Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с машиной скорой помощи под Пермью - РИА Новости, 30.03.2024
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14:25 30.03.2024 (обновлено: 14:32 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/bastrykin-1936824222.html
Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с машиной скорой помощи под Пермью
Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с машиной скорой помощи под Пермью - РИА Новости, 30.03.2024
Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с машиной скорой помощи под Пермью
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T14:25
2024-03-30T14:32
происшествия
пермский край
россия
соликамск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что 10 марта в пермском Соликамске седан BMW врезался в двигавшуюся впереди машину скорой медицинской помощи, в результате один человек погиб, четверо пострадали. Уточнялось, что водитель иномарки не соблюдал безопасную дистанцию и был пьян."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.Уточняется, что после ДТП полиция возбудила дело о нарушении ПДД (264 УК РФ). Сын погибшего посчитал квалификацию преступления неверной и попросил Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию.По данным ведомства, во время автоаварии машина экстренной службы перевернулась, из нее на проезжую часть выпал пациент. Через непродолжительное время мужчина скончался прямо на дороге. В автоаварии пострадали и находившиеся в карете скорой помощи медики, они получили переломы конечностей.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
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происшествия, пермский край, россия, соликамск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Соликамск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с машиной скорой помощи под Пермью

СК: Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с машиной скорой помощи под Пермью

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что 10 марта в пермском Соликамске седан BMW врезался в двигавшуюся впереди машину скорой медицинской помощи, в результате один человек погиб, четверо пострадали. Уточнялось, что водитель иномарки не соблюдал безопасную дистанцию и был пьян.
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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после ДТП полиция возбудила дело о нарушении ПДД (264 УК РФ). Сын погибшего посчитал квалификацию преступления неверной и попросил Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию.
По данным ведомства, во время автоаварии машина экстренной службы перевернулась, из нее на проезжую часть выпал пациент. Через непродолжительное время мужчина скончался прямо на дороге. В автоаварии пострадали и находившиеся в карете скорой помощи медики, они получили переломы конечностей.
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ПроисшествияПермский крайРоссияСоликамскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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