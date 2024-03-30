Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с машиной скорой помощи под Пермью
СК: Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с машиной скорой помощи под Пермью
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что 10 марта в пермском Соликамске седан BMW врезался в двигавшуюся впереди машину скорой медицинской помощи, в результате один человек погиб, четверо пострадали. Уточнялось, что водитель иномарки не соблюдал безопасную дистанцию и был пьян.
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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после ДТП полиция возбудила дело о нарушении ПДД (264 УК РФ). Сын погибшего посчитал квалификацию преступления неверной и попросил Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию.
По данным ведомства, во время автоаварии машина экстренной службы перевернулась, из нее на проезжую часть выпал пациент. Через непродолжительное время мужчина скончался прямо на дороге. В автоаварии пострадали и находившиеся в карете скорой помощи медики, они получили переломы конечностей.