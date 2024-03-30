https://ria.ru/20240330/armeniya-1936847632.html

В ГД предположили, как членство в ЕС повлияет на уровень жизни в Армении

В ГД предположили, как членство в ЕС повлияет на уровень жизни в Армении - РИА Новости, 30.03.2024

В ГД предположили, как членство в ЕС повлияет на уровень жизни в Армении

Гипотетическое членство Армении в Евросоюзе только снизит уровень жизни в стране, Армению ждет статус вечно ожидающей страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:17

2024-03-30T17:17

2024-03-30T17:17

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Гипотетическое членство Армении в Евросоюзе только снизит уровень жизни в стране, Армению ждет статус вечно ожидающей страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Ранее в марте депутаты Европарламента в среду приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили Армении подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз. Евродепутаты также подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны "активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности". Депутат ГД отметил, что ожидание гипотетического вступления в Евросоюз никак не поможет укрепить социальную сферу и не скажется позитивно на уровне жизни. "Там (в Армении - ред.) настолько слабая социалка и недостаток средств на всё, высокий рост цен и полное отсутствие инвестиционной привлекательности, что все эти цифры даже искусственно нарисовать никак не получится руководству Армении даже при большом желании, а такое фантастическое "членство" будет только снижать их уровень жизни", - сказал Говырин. Депутат отметил, что Армения не может похвастаться высоким ВВП и страна не может предложить Евросоюзу что-то уникальное, чего нет в других странах и ради чего стоило бы принять страну. "Поэтому в лучшем случае Армению ждёт ответ от ЕС будет такой же, как и всем другим желающим: толстенные инструкции о том, что нужно переделать, изменить и отреформировать, чтобы когда-нибудь получить вожделенный статус, и там нет такого критерия "назло и вопреки". Странно, что в Армении не догадываются, что евроинструкции эти специально составлены так, чтобы выполнить их в полном объеме было невозможно", - подчеркнул он. По словам Говырина, максимум, что ждет Армению - это статус вечно ожидающей страны, с которой сняты подозрения Запада в сотрудничестве с Россией. "ЕС — это та самая морковка перед носом ослика, которая привлекает слабых и глупых. Прибалтика, Румыния, Болгария - наглядные примеры усугубляющегося убожества восточной периферии ЕС. Но до сих пор жив миф об автоматическом благополучии всех новочленов ЕС. Армения могла бы снимать дивиденды со своего стратегического положения, выбрав путь нейтралитета по образцу Азербайджана. Но - нет! Превалирует мечта о халяве", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930641564.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20240329/armeniya-1936673775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, евросоюз, госдума рф, единая россия, в мире