https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936740483.html

ФСБ задержала мужчину, планировавшего устроить взрыв в больнице в Луганске

ФСБ задержала мужчину, планировавшего устроить взрыв в больнице в Луганске - РИА Новости, 29.03.2024

ФСБ задержала мужчину, планировавшего устроить взрыв в больнице в Луганске

В ЛНР задержали гражданина Украины, планировавшего взорвать больницу в Луганске по заданию СБУ, следует из видео, которое РИА Новости предоставило региональное... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:06

2024-03-29T20:06

2024-03-29T21:05

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

луганск

происшествия

сша

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. В ЛНР задержали гражданина Украины, планировавшего взорвать больницу в Луганске по заданию СБУ, следует из видео, которое РИА Новости предоставило региональное управление ФСБ."Шестнадцатого мая после успешного нашего с ним начала работы он мне предложил заложить взрывное устройство. Возле автовокзала в Луганске, в больницу. Да, я понимал, что могут быть жертвы среди мирных", — сказал злоумышленник на допросе.Задержанный собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений российских войск в зоне спецоперации, а также о различных объектах на территории республики.Украинский агент сам признался, что причастен к ракетной атаке на Луганск в мае прошлого года. По его словам, он радовался, когда после удара с ним связался куратор из Службы безопасности Украины и рассказал о жертвах и разрушениях.Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

луганская народная республика

украина

луганск

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и допрос украинского агента. Кадры УФСБ России по ЛНР Задержанный в ЛНР гражданин Украины, причастный к удару по Луганску ракетами Storm Shadow в мае 2023 г, планировал взорвать больницу. 2024-03-29T20:06 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, украина, луганск, происшествия, сша, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)