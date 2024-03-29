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ФСБ задержала мужчину, планировавшего устроить взрыв в больнице в Луганске - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 29.03.2024 (обновлено: 21:05 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936740483.html
ФСБ задержала мужчину, планировавшего устроить взрыв в больнице в Луганске
ФСБ задержала мужчину, планировавшего устроить взрыв в больнице в Луганске - РИА Новости, 29.03.2024
ФСБ задержала мужчину, планировавшего устроить взрыв в больнице в Луганске
В ЛНР задержали гражданина Украины, планировавшего взорвать больницу в Луганске по заданию СБУ, следует из видео, которое РИА Новости предоставило региональное... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:06
2024-03-29T21:05
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
луганск
происшествия
сша
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. В ЛНР задержали гражданина Украины, планировавшего взорвать больницу в Луганске по заданию СБУ, следует из видео, которое РИА Новости предоставило региональное управление ФСБ."Шестнадцатого мая после успешного нашего с ним начала работы он мне предложил заложить взрывное устройство. Возле автовокзала в Луганске, в больницу. Да, я понимал, что могут быть жертвы среди мирных", — сказал злоумышленник на допросе.Задержанный собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений российских войск в зоне спецоперации, а также о различных объектах на территории республики.Украинский агент сам признался, что причастен к ракетной атаке на Луганск в мае прошлого года. По его словам, он радовался, когда после удара с ним связался куратор из Службы безопасности Украины и рассказал о жертвах и разрушениях.Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
луганская народная республика
украина
луганск
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Задержание и допрос украинского агента. Кадры УФСБ России по ЛНР
Задержанный в ЛНР гражданин Украины, причастный к удару по Луганску ракетами Storm Shadow в мае 2023 г, планировал взорвать больницу.
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луганская народная республика, украина, луганск, происшествия, сша, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Луганск, Происшествия, США, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала мужчину, планировавшего устроить взрыв в больнице в Луганске

ФСБ задержала украинца, планировавшего взорвать больницу в ЛНР по заданию СБУ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. В ЛНР задержали гражданина Украины, планировавшего взорвать больницу в Луганске по заданию СБУ, следует из видео, которое РИА Новости предоставило региональное управление ФСБ.
"Шестнадцатого мая после успешного нашего с ним начала работы он мне предложил заложить взрывное устройство. Возле автовокзала в Луганске, в больницу. Да, я понимал, что могут быть жертвы среди мирных", — сказал злоумышленник на допросе.
Украинский военнослужащий рядом с пленным российским военнослужащим - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Ответите за все: Россия готовит трибунал над украинскими палачами
08:00
Задержанный собирал и передавал сотрудникам СБУ сведения о местах дислокации подразделений российских войск в зоне спецоперации, а также о различных объектах на территории республики.
Украинский агент сам признался, что причастен к ракетной атаке на Луганск в мае прошлого года. По его словам, он радовался, когда после удара с ним связался куратор из Службы безопасности Украины и рассказал о жертвах и разрушениях.

Двенадцатого мая 2023-го во время ракетного обстрела Луганска ВСУ использовали две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и один американский снаряд противодействия ПВО ADM-160B MALD. Удары пришлись по району недействующих заводов "Поли Пак" и "Милам". При атаке пострадали шесть детей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
Устройство крылатой ракеты Storm Shadow
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

Фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

Российский специалист впервые показывает боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

Российский специалист впервые показывает головной обтекатель и боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

Образцы иностранных боеприпасов. Полученные при разборе снарядов данные передают разным ведомствам, в том числе для совершенствования работы ПВО

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

© РИА Новости
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10 из 10

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На снимке — фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото — головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению и принципам работы орудий противника.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную выгоду.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе, благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото — образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛуганскПроисшествияСШАСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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