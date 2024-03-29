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В МВД заявили о необходимости создания вытрезвителей на Кубани - РИА Новости, 29.03.2024
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Краснодарский край
 
10:27 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/vytrezviteli-1936563669.html
В МВД заявили о необходимости создания вытрезвителей на Кубани
В МВД заявили о необходимости создания вытрезвителей на Кубани - РИА Новости, 29.03.2024
В МВД заявили о необходимости создания вытрезвителей на Кубани
Создание медпунктов для оказания помощи людям в алкогольном опьянении в Краснодаре, Сочи, Новороссийске сможет повлиять на снижение уровня преступности на... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:27
2024-03-29T10:27
краснодарский край
здоровье - общество
россия
краснодар
сочи
владимир путин
госдума рф
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Создание медпунктов для оказания помощи людям в алкогольном опьянении в Краснодаре, Сочи, Новороссийске сможет повлиять на снижение уровня преступности на Кубани, где каждое шестое преступление совершается пьяными лицами, сообщил врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов в ходе сессии законодательного собрания Кубани. "Высокая степень алкоголизации населения обостряет криминогенную ситуацию... Практически каждое шестое преступление из числа расследуемых совершено в состоянии алкогольного опьянения. Существенным подспорьем явилось бы решение вопроса о создании в Краснодаре, Сочи, Новороссийске медицинских пунктов по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, что сможет повлиять на уровень "пьяной" преступности, а также снизить число жертв противоправных посягательств, находящихся в беспомощном состоянии", - сказал Воложинов. По его словам, количество преступлений в регионе в прошлом году сократилось на 3,4% и достигло примерно 74,4 тысячи. Воложинов также отметил, что за год на Кубани раскрыто 31 преступление экстремистской и шесть террористической направленности. Кроме того, несмотря на значительное количество посетивших регион иностранных граждан, доля преступлений, совершенных иностранцами, составляет 1,3% от общего объема, для сравнения - по стране этот показатель равен 3,9%. "Нашими правоохранителями проделана большая работа по защите населения края от преступных посягательств. Сотрудники МВД защищают нас от таких угроз, как терроризм и экстремизм, нелегальная миграция и наркотрафик, бытовая преступность и различные виды мошенничества. Мы за это благодарны... В нашем регионе оказывается такая поддержка сотрудникам внутренних дел, как ни в одном другом регионе", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко, добавив, что в крае готовится программа по укреплению материально-технической базы полицейских подразделений. В 2011 году все специализированные медвытрезвители в России были ликвидированы. Госдума 15 декабря 2020 года приняла закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители, в том числе платные. В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о восстановлении региональных систем вытрезвителей. Согласно этим законам, субъекты РФ вправе создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудники полиции наделяются полномочиями доставлять туда пьяных граждан.
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здоровье - общество, россия, краснодар, сочи, владимир путин, госдума рф
Краснодарский край, Здоровье - Общество, Россия, Краснодар, Сочи, Владимир Путин, Госдума РФ
В МВД заявили о необходимости создания вытрезвителей на Кубани

В МВД заявили о необходимости вытрезвителей в Краснодарске, Сочи и Новороссийске

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПациент медицинского вытрезвителя
Пациент медицинского вытрезвителя - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пациент медицинского вытрезвителя. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Создание медпунктов для оказания помощи людям в алкогольном опьянении в Краснодаре, Сочи, Новороссийске сможет повлиять на снижение уровня преступности на Кубани, где каждое шестое преступление совершается пьяными лицами, сообщил врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов в ходе сессии законодательного собрания Кубани.
«
"Высокая степень алкоголизации населения обостряет криминогенную ситуацию... Практически каждое шестое преступление из числа расследуемых совершено в состоянии алкогольного опьянения. Существенным подспорьем явилось бы решение вопроса о создании в Краснодаре, Сочи, Новороссийске медицинских пунктов по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, что сможет повлиять на уровень "пьяной" преступности, а также снизить число жертв противоправных посягательств, находящихся в беспомощном состоянии", - сказал Воложинов.
По его словам, количество преступлений в регионе в прошлом году сократилось на 3,4% и достигло примерно 74,4 тысячи. Воложинов также отметил, что за год на Кубани раскрыто 31 преступление экстремистской и шесть террористической направленности. Кроме того, несмотря на значительное количество посетивших регион иностранных граждан, доля преступлений, совершенных иностранцами, составляет 1,3% от общего объема, для сравнения - по стране этот показатель равен 3,9%.
"Нашими правоохранителями проделана большая работа по защите населения края от преступных посягательств. Сотрудники МВД защищают нас от таких угроз, как терроризм и экстремизм, нелегальная миграция и наркотрафик, бытовая преступность и различные виды мошенничества. Мы за это благодарны... В нашем регионе оказывается такая поддержка сотрудникам внутренних дел, как ни в одном другом регионе", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко, добавив, что в крае готовится программа по укреплению материально-технической базы полицейских подразделений.
В 2011 году все специализированные медвытрезвители в России были ликвидированы. Госдума 15 декабря 2020 года приняла закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители, в том числе платные. В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о восстановлении региональных систем вытрезвителей. Согласно этим законам, субъекты РФ вправе создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудники полиции наделяются полномочиями доставлять туда пьяных граждан.
Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном или ином токсическом опьянении, открывшийся в Брянске - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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Краснодарский крайЗдоровье - ОбществоРоссияКраснодарСочиВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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