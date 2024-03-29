https://ria.ru/20240329/vytrezviteli-1936563669.html

В МВД заявили о необходимости создания вытрезвителей на Кубани

В МВД заявили о необходимости создания вытрезвителей на Кубани - РИА Новости, 29.03.2024

В МВД заявили о необходимости создания вытрезвителей на Кубани

Создание медпунктов для оказания помощи людям в алкогольном опьянении в Краснодаре, Сочи, Новороссийске сможет повлиять на снижение уровня преступности на... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:27

2024-03-29T10:27

2024-03-29T10:27

краснодарский край

здоровье - общество

россия

краснодар

сочи

владимир путин

госдума рф

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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Создание медпунктов для оказания помощи людям в алкогольном опьянении в Краснодаре, Сочи, Новороссийске сможет повлиять на снижение уровня преступности на Кубани, где каждое шестое преступление совершается пьяными лицами, сообщил врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов в ходе сессии законодательного собрания Кубани. "Высокая степень алкоголизации населения обостряет криминогенную ситуацию... Практически каждое шестое преступление из числа расследуемых совершено в состоянии алкогольного опьянения. Существенным подспорьем явилось бы решение вопроса о создании в Краснодаре, Сочи, Новороссийске медицинских пунктов по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, что сможет повлиять на уровень "пьяной" преступности, а также снизить число жертв противоправных посягательств, находящихся в беспомощном состоянии", - сказал Воложинов. По его словам, количество преступлений в регионе в прошлом году сократилось на 3,4% и достигло примерно 74,4 тысячи. Воложинов также отметил, что за год на Кубани раскрыто 31 преступление экстремистской и шесть террористической направленности. Кроме того, несмотря на значительное количество посетивших регион иностранных граждан, доля преступлений, совершенных иностранцами, составляет 1,3% от общего объема, для сравнения - по стране этот показатель равен 3,9%. "Нашими правоохранителями проделана большая работа по защите населения края от преступных посягательств. Сотрудники МВД защищают нас от таких угроз, как терроризм и экстремизм, нелегальная миграция и наркотрафик, бытовая преступность и различные виды мошенничества. Мы за это благодарны... В нашем регионе оказывается такая поддержка сотрудникам внутренних дел, как ни в одном другом регионе", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко, добавив, что в крае готовится программа по укреплению материально-технической базы полицейских подразделений. В 2011 году все специализированные медвытрезвители в России были ликвидированы. Госдума 15 декабря 2020 года приняла закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители, в том числе платные. В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о восстановлении региональных систем вытрезвителей. Согласно этим законам, субъекты РФ вправе создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудники полиции наделяются полномочиями доставлять туда пьяных граждан.

https://ria.ru/20231201/bryansk-1913221745.html

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краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, краснодар, сочи, владимир путин, госдума рф