Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:01 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/turist-1936551047.html
СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке
СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке - РИА Новости, 29.03.2024
СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке
Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту смерти 62-летнего туриста в районе Мутновской геотермальной электростанции,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:01
2024-03-29T10:01
туризм
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924905185_0:79:2867:1692_1920x0_80_0_0_5ead60f573b59ab87bfb47df6f3f2280.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту смерти 62-летнего туриста в районе Мутновской геотермальной электростанции, расположенной у подножия Мутновского вулкана, сообщает пресс-служба ведомства. "Организована процессуальная проверка обстоятельств гибели мужчины в районе Мутновской геотермальной электростанции. Во время туристического похода 62-летний мужчина почувствовал недомогание и скончался", - говорится в сообщении. По итогам проверки будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело. В зимнее время года в районе Мутновской электростанции, расположенной у подножия Мутновского вулкана, особым спросом у туристов пользуется маршрут на Дачные горячие источники. Они располагаются на фумарольных полях и зимой там не накапливается снег. Поэтому путешественники могут во время прогулки посмотреть горячие и пульсирующие источники, грязевые котлы, процесс выхода на поверхность пара. Мутновская электростанция расположена примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20231004/banya-1900321665.html
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924905185_254:0:2614:1770_1920x0_80_0_0_ea21e722ae3ef81f2d095cef601cc06c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, новости - туризм
Туризм, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Новости - Туризм
СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке

СК начал проверку после смерти туриста у Мутновской геотермальной электростанции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту смерти 62-летнего туриста в районе Мутновской геотермальной электростанции, расположенной у подножия Мутновского вулкана, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Организована процессуальная проверка обстоятельств гибели мужчины в районе Мутновской геотермальной электростанции. Во время туристического похода 62-летний мужчина почувствовал недомогание и скончался", - говорится в сообщении.
По итогам проверки будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело.
В зимнее время года в районе Мутновской электростанции, расположенной у подножия Мутновского вулкана, особым спросом у туристов пользуется маршрут на Дачные горячие источники. Они располагаются на фумарольных полях и зимой там не накапливается снег. Поэтому путешественники могут во время прогулки посмотреть горячие и пульсирующие источники, грязевые котлы, процесс выхода на поверхность пара. Мутновская электростанция расположена примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
На Камчатке молодая туристка умерла в банном чане
4 октября 2023, 06:20
 
ТуризмРоссияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала