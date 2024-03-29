https://ria.ru/20240329/turist-1936551047.html

СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке

СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке - РИА Новости, 29.03.2024

СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке

Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту смерти 62-летнего туриста в районе Мутновской геотермальной электростанции,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:01

2024-03-29T10:01

2024-03-29T10:01

туризм

россия

камчатский край

петропавловск-камчатский

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту смерти 62-летнего туриста в районе Мутновской геотермальной электростанции, расположенной у подножия Мутновского вулкана, сообщает пресс-служба ведомства. "Организована процессуальная проверка обстоятельств гибели мужчины в районе Мутновской геотермальной электростанции. Во время туристического похода 62-летний мужчина почувствовал недомогание и скончался", - говорится в сообщении. По итогам проверки будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело. В зимнее время года в районе Мутновской электростанции, расположенной у подножия Мутновского вулкана, особым спросом у туристов пользуется маршрут на Дачные горячие источники. Они располагаются на фумарольных полях и зимой там не накапливается снег. Поэтому путешественники могут во время прогулки посмотреть горячие и пульсирующие источники, грязевые котлы, процесс выхода на поверхность пара. Мутновская электростанция расположена примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20231004/banya-1900321665.html

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камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, новости - туризм