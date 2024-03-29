https://ria.ru/20240329/turist-1936551047.html
СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке
СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке - РИА Новости, 29.03.2024
СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке
Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту смерти 62-летнего туриста в районе Мутновской геотермальной электростанции,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:01
2024-03-29T10:01
2024-03-29T10:01
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту смерти 62-летнего туриста в районе Мутновской геотермальной электростанции, расположенной у подножия Мутновского вулкана, сообщает пресс-служба ведомства. "Организована процессуальная проверка обстоятельств гибели мужчины в районе Мутновской геотермальной электростанции. Во время туристического похода 62-летний мужчина почувствовал недомогание и скончался", - говорится в сообщении. По итогам проверки будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело. В зимнее время года в районе Мутновской электростанции, расположенной у подножия Мутновского вулкана, особым спросом у туристов пользуется маршрут на Дачные горячие источники. Они располагаются на фумарольных полях и зимой там не накапливается снег. Поэтому путешественники могут во время прогулки посмотреть горячие и пульсирующие источники, грязевые котлы, процесс выхода на поверхность пара. Мутновская электростанция расположена примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20231004/banya-1900321665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, новости - туризм
Туризм, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Новости - Туризм
СК начал проверку после смерти туриста на Камчатке
СК начал проверку после смерти туриста у Мутновской геотермальной электростанции