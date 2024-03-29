https://ria.ru/20240329/syrskiy-1936601189.html

Сырский сделал заявление о новом наступлении ВСУ

Сырский сделал заявление о новом наступлении ВСУ - РИА Новости, 29.03.2024

Сырский сделал заявление о новом наступлении ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал подготовку к новому наступлению целью ВСУ. Об этом он заявил в интервью "Укринформ". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:21

2024-03-29T12:21

2024-03-29T14:41

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал подготовку к новому наступлению целью ВСУ. Об этом он заявил в интервью "Укринформ"."Наша цель – не допустить потери своей территории <…> сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", — утверждает он.Сырский добавил, что на сегодняшний день ВСУ испытывают серьезные трудности на передовой. Главком отметил, что Россия применяет управляемые авиабомбы, при этом преимущество в артиллерии у российских военных шесть к одному.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240321/postavki-1934747241.html

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в мире, россия, украина, александр сырский, михаил подоляк, вооруженные силы украины