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В Москве арестовали главу "Оргэнергостроя" за дачу взятки
В Москве арестовали главу "Оргэнергостроя" за дачу взятки - РИА Новости, 29.03.2024
В Москве арестовали главу "Оргэнергостроя" за дачу взятки
Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:42
2024-03-29T09:42
2024-03-29T11:15
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия и Кокосадзе Элгудже Левановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 26 мая 2024 года", - сказали в суде.Там уточнили, что Кокосадзе обвиняется по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).Столичный суд в четверг арестовал директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.Элгуджа Кокосадзе - гендиректор компании "Оргэнергострой". Как отмечается на ее сайте, "Оргэнергострой" - многопрофильная строительная компания, выполняющая высокотехнологичные работы по возведению энергетических, нефтегазовых и промышленных объектов в России и за рубежом.Ранее РИА Новости в департаменте коммуникаций госкорпорации сообщили, что "Росатом" окажет правоохранителям необходимое содействие по делу своего топ-менеджера Сахарова.
https://rsport.ria.ru/20240326/futbol-1935802899.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, происшествия, россия
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Москва, Происшествия, Россия
В Москве арестовали главу "Оргэнергостроя" за дачу взятки
В Москве арестовали главу "Оргэнергостроя" в рамках дела топ-менеджера Росатома
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта дела топ-менеджера "Росатома" о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
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"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия и Кокосадзе Элгудже Левановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 26 мая 2024 года", - сказали в суде.
Там уточнили, что Кокосадзе обвиняется по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
Столичный суд в четверг арестовал директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Элгуджа Кокосадзе - гендиректор компании "Оргэнергострой". Как отмечается на ее сайте, "Оргэнергострой" - многопрофильная строительная компания, выполняющая высокотехнологичные работы по возведению энергетических, нефтегазовых и промышленных объектов в России и за рубежом.
Ранее РИА Новости в департаменте коммуникаций госкорпорации сообщили, что "Росатом" окажет правоохранителям необходимое содействие по делу своего топ-менеджера Сахарова.