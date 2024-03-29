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Стажировка Минпромторга для развития предприятий УрФО проходит в Тюмени - РИА Новости, 29.03.2024
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Тюменская область
 
13:00 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/stazhirovka-1936609737.html
Стажировка Минпромторга для развития предприятий УрФО проходит в Тюмени
Стажировка Минпромторга для развития предприятий УрФО проходит в Тюмени - РИА Новости, 29.03.2024
Стажировка Минпромторга для развития предприятий УрФО проходит в Тюмени
Выездная стажировка Минпромторга России по программе "Федеральная практика" впервые проходит в Тюмени, она может стать катализатором для стимулирования роста... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:00
2024-03-29T13:00
тюменская область
тюмень
россия
тюменская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
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ТЮМЕНЬ, 29 мар – РИА Новости. Выездная стажировка Минпромторга России по программе "Федеральная практика" впервые проходит в Тюмени, она может стать катализатором для стимулирования роста промышленного производства, заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. "Мероприятие станет катализатором для стимулирования роста промышленного производства. Стажировка уникальна тем, что на одной площадке представители федеральных, региональных органов власти расскажут бизнесу, какие меры господдержки могут быть предоставлены, какие направления развития промышленности в регионах планируются, а бизнес в режиме живого диалога может сразу задать вопросы", – отметил Пантелеев. По мнению Пантелеева, в такой модели общения заинтересованные стороны могут более детально и эффективно "прояснить все моменты, которые раньше, возможно, были непонятны либо недостаточно освещены". Стажировка проходит два дня, в ней участвуют около трехсот человек: представители Минпромторга России, институтов развития, промышленных предприятий и бизнеса из регионов Уральского федерального округа. В повестке – меры по усилению индустриального развития, достижение технологического суверенитета, а также деятельность частных индустриальных и промышленных парков и существующие механизмы государственной поддержки промышленников.
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тюмень, россия, тюменская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии
Тюменская область, Тюмень, Россия, Тюменская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии

Стажировка Минпромторга для развития предприятий УрФО проходит в Тюмени

CC BY 4.0 / Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерациив Уральском федеральном округе (cropped) / Стажировка Минпромторга для развития предприятий УрФО проходит в Тюмени
Стажировка Минпромторга для развития предприятий УрФО проходит в Тюмени - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
CC BY 4.0 / Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерациив Уральском федеральном округе (cropped) /
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ТЮМЕНЬ, 29 мар – РИА Новости. Выездная стажировка Минпромторга России по программе "Федеральная практика" впервые проходит в Тюмени, она может стать катализатором для стимулирования роста промышленного производства, заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
«
"Мероприятие станет катализатором для стимулирования роста промышленного производства. Стажировка уникальна тем, что на одной площадке представители федеральных, региональных органов власти расскажут бизнесу, какие меры господдержки могут быть предоставлены, какие направления развития промышленности в регионах планируются, а бизнес в режиме живого диалога может сразу задать вопросы", – отметил Пантелеев.
По мнению Пантелеева, в такой модели общения заинтересованные стороны могут более детально и эффективно "прояснить все моменты, которые раньше, возможно, были непонятны либо недостаточно освещены".
Стажировка проходит два дня, в ней участвуют около трехсот человек: представители Минпромторга России, институтов развития, промышленных предприятий и бизнеса из регионов Уральского федерального округа. В повестке – меры по усилению индустриального развития, достижение технологического суверенитета, а также деятельность частных индустриальных и промышленных парков и существующие механизмы государственной поддержки промышленников.
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Тюменская областьТюменьРоссияТюменская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Технологии
 
 
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