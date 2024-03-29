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В Москве вынесли приговор бывшему адвокату за аферу с помощью обвиняемому - РИА Новости, 29.03.2024
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14:56 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/prigovor-1936657135.html
В Москве вынесли приговор бывшему адвокату за аферу с помощью обвиняемому
В Москве вынесли приговор бывшему адвокату за аферу с помощью обвиняемому - РИА Новости, 29.03.2024
В Москве вынесли приговор бывшему адвокату за аферу с помощью обвиняемому
Дорогомиловский суд Москвы отправил на 9 лет в колонию экс-адвоката Московской городской коллегии адвокатов "Версия защиты" Анатолия Яценко за помощь... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:56
2024-03-29T14:56
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил на 9 лет в колонию экс-адвоката Московской городской коллегии адвокатов "Версия защиты" Анатолия Яценко за помощь обвиняемому в избрании меры пресения, не связанной с лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Согласно материалам дела, Яценко поймали при передаче 600 тысяч долларов взятки, за которую "нужные люди" должны были помочь "нужному человеку" избежать заключения в СИЗО. "Суд признал Яценко Анатолия Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Суд окончательно назначил Яценко наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Яценко будет отбывать срок в колонии общего режима.
https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934502787.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве вынесли приговор бывшему адвокату за аферу с помощью обвиняемому

Суд в Москве вынес приговор бывшему адвокату за аферу с помощью обвиняемому

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил на 9 лет в колонию экс-адвоката Московской городской коллегии адвокатов "Версия защиты" Анатолия Яценко за помощь обвиняемому в избрании меры пресения, не связанной с лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, Яценко поймали при передаче 600 тысяч долларов взятки, за которую "нужные люди" должны были помочь "нужному человеку" избежать заключения в СИЗО.
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"Суд признал Яценко Анатолия Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Суд окончательно назначил Яценко наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Яценко будет отбывать срок в колонии общего режима.
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