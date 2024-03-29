https://ria.ru/20240329/prigovor-1936657135.html

В Москве вынесли приговор бывшему адвокату за аферу с помощью обвиняемому

В Москве вынесли приговор бывшему адвокату за аферу с помощью обвиняемому - РИА Новости, 29.03.2024

В Москве вынесли приговор бывшему адвокату за аферу с помощью обвиняемому

Дорогомиловский суд Москвы отправил на 9 лет в колонию экс-адвоката Московской городской коллегии адвокатов "Версия защиты" Анатолия Яценко за помощь... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:56

2024-03-29T14:56

2024-03-29T14:56

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россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил на 9 лет в колонию экс-адвоката Московской городской коллегии адвокатов "Версия защиты" Анатолия Яценко за помощь обвиняемому в избрании меры пресения, не связанной с лишением свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Согласно материалам дела, Яценко поймали при передаче 600 тысяч долларов взятки, за которую "нужные люди" должны были помочь "нужному человеку" избежать заключения в СИЗО. "Суд признал Яценко Анатолия Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Суд окончательно назначил Яценко наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 2,5 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Яценко будет отбывать срок в колонии общего режима.

https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934502787.html

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