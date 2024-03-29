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Восстанавливающее питание создали в Архангельской области для бойцов СВО - РИА Новости, 29.03.2024
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12:55 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/pitanie-1936615691.html
Восстанавливающее питание создали в Архангельской области для бойцов СВО
Восстанавливающее питание создали в Архангельской области для бойцов СВО - РИА Новости, 29.03.2024
Восстанавливающее питание создали в Архангельской области для бойцов СВО
Специализированное питание в индивидуальной упаковке, разработанное в Архангельской области для поддержки иммунитета и восстановления жизненных сил за счёт... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:55
2024-03-29T12:55
надежные люди
архангельская область
донбасс
сво
питание
благотворительность
гуманитарная помощь
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АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар – РИА Новости. Специализированное питание в индивидуальной упаковке, разработанное в Архангельской области для поддержки иммунитета и восстановления жизненных сил за счёт большого содержания белков, жиров, витаминов и минералов, готовится к отправке на Донбасс, сообщил губернаторский центр "Вместе мы сильнее". "Это специализированное профилактическое питание в индивидуальной упаковке, которое даёт эффект сытости. Все компоненты натуральные и быстро усваиваются", - приводятся в сообщении слова директора компании "АрктикФуд" Петра Круглякова. Питание содержит большое количество жиров, витаминов и минералов для поддержки иммунитета и восстановления жизненных сил. Питание прошло необходимую регистрацию и тестирование, в декабре 2022 года небольшая партия была в первый раз отправлена участникам СВО. "От военнослужащих была получена обратная связь – продукт работает", - отметили в губернаторском центре.
https://ria.ru/20240321/volontery-1934688886.html
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архангельская область, донбасс, сво, питание, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Архангельская область, Донбасс, СВО, Питание, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Восстанавливающее питание создали в Архангельской области для бойцов СВО

© Фото : Губернаторский штаба "Вместе мы сильнее" Архангельской областиВосстанавливающий силы продукт разработали в Архангельской области для бойцов СВО
Восстанавливающий силы продукт разработали в Архангельской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Губернаторский штаба "Вместе мы сильнее" Архангельской области
Восстанавливающий силы продукт разработали в Архангельской области для бойцов СВО
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар – РИА Новости. Специализированное питание в индивидуальной упаковке, разработанное в Архангельской области для поддержки иммунитета и восстановления жизненных сил за счёт большого содержания белков, жиров, витаминов и минералов, готовится к отправке на Донбасс, сообщил губернаторский центр "Вместе мы сильнее".
© Фото : Губернаторский штаба "Вместе мы сильнее" Архангельской областиВосстанавливающий силы продукт разработали в Архангельской области для бойцов СВО
Восстанавливающий силы продукт разработали в Архангельской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Губернаторский штаба "Вместе мы сильнее" Архангельской области
Восстанавливающий силы продукт разработали в Архангельской области для бойцов СВО
"Это специализированное профилактическое питание в индивидуальной упаковке, которое даёт эффект сытости. Все компоненты натуральные и быстро усваиваются", - приводятся в сообщении слова директора компании "АрктикФуд" Петра Круглякова.
Питание содержит большое количество жиров, витаминов и минералов для поддержки иммунитета и восстановления жизненных сил. Питание прошло необходимую регистрацию и тестирование, в декабре 2022 года небольшая партия была в первый раз отправлена участникам СВО. "От военнослужащих была получена обратная связь – продукт работает", - отметили в губернаторском центре.
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Надежные людиАрхангельская областьДонбассСВОПитаниеБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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