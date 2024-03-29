https://ria.ru/20240329/pitanie-1936615691.html

Восстанавливающее питание создали в Архангельской области для бойцов СВО

Восстанавливающее питание создали в Архангельской области для бойцов СВО - РИА Новости, 29.03.2024

Восстанавливающее питание создали в Архангельской области для бойцов СВО

Специализированное питание в индивидуальной упаковке, разработанное в Архангельской области для поддержки иммунитета и восстановления жизненных сил за счёт... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:55

2024-03-29T12:55

2024-03-29T12:55

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питание

благотворительность

гуманитарная помощь

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар – РИА Новости. Специализированное питание в индивидуальной упаковке, разработанное в Архангельской области для поддержки иммунитета и восстановления жизненных сил за счёт большого содержания белков, жиров, витаминов и минералов, готовится к отправке на Донбасс, сообщил губернаторский центр "Вместе мы сильнее". "Это специализированное профилактическое питание в индивидуальной упаковке, которое даёт эффект сытости. Все компоненты натуральные и быстро усваиваются", - приводятся в сообщении слова директора компании "АрктикФуд" Петра Круглякова. Питание содержит большое количество жиров, витаминов и минералов для поддержки иммунитета и восстановления жизненных сил. Питание прошло необходимую регистрацию и тестирование, в декабре 2022 года небольшая партия была в первый раз отправлена участникам СВО. "От военнослужащих была получена обратная связь – продукт работает", - отметили в губернаторском центре.

https://ria.ru/20240321/volontery-1934688886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

архангельская область, донбасс, сво, питание, благотворительность, гуманитарная помощь