Восстанавливающее питание создали в Архангельской области для бойцов СВО
© Фото : Губернаторский штаба "Вместе мы сильнее" Архангельской областиВосстанавливающий силы продукт разработали в Архангельской области для бойцов СВО
© Фото : Губернаторский штаба "Вместе мы сильнее" Архангельской области
Восстанавливающий силы продукт разработали в Архангельской области для бойцов СВО
АРХАНГЕЛЬСК, 29 мар – РИА Новости. Специализированное питание в индивидуальной упаковке, разработанное в Архангельской области для поддержки иммунитета и восстановления жизненных сил за счёт большого содержания белков, жиров, витаминов и минералов, готовится к отправке на Донбасс, сообщил губернаторский центр "Вместе мы сильнее".
© Фото : Губернаторский штаба "Вместе мы сильнее" Архангельской областиВосстанавливающий силы продукт разработали в Архангельской области для бойцов СВО
© Фото : Губернаторский штаба "Вместе мы сильнее" Архангельской области
Восстанавливающий силы продукт разработали в Архангельской области для бойцов СВО
"Это специализированное профилактическое питание в индивидуальной упаковке, которое даёт эффект сытости. Все компоненты натуральные и быстро усваиваются", - приводятся в сообщении слова директора компании "АрктикФуд" Петра Круглякова.
Питание содержит большое количество жиров, витаминов и минералов для поддержки иммунитета и восстановления жизненных сил. Питание прошло необходимую регистрацию и тестирование, в декабре 2022 года небольшая партия была в первый раз отправлена участникам СВО. "От военнослужащих была получена обратная связь – продукт работает", - отметили в губернаторском центре.