https://ria.ru/20240329/pavodki-1936543119.html
В Казахстане генпрокурор проверит действия чиновников в условиях паводков
В Казахстане генпрокурор проверит действия чиновников в условиях паводков - РИА Новости, 29.03.2024
В Казахстане генпрокурор проверит действия чиновников в условиях паводков
Премьер Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет главы МЧС Чингиса Аринова о паводковой ситуации в республике и поручил генпрокурору провести проверку с целью... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:54
2024-03-29T09:54
2024-03-29T10:24
казахстан
олжас бектенов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-казахстанская область
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Премьер Казахстана Олжас Бектенов заслушал отчет главы МЧС Чингиса Аринова о паводковой ситуации в республике и поручил генпрокурору провести проверку с целью выявить возможные факты халатного отношения чиновников, которые привели к масштабным подтоплениям в регионах."Это самые масштабные паводки за последние годы. Сейчас главное – спасение жизни людей и минимизация последствий стихии. После будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей. Этот вопрос я уже обсудил с генеральным прокурором", - сказал премьер.Глава правительства также отметил, что есть риски подтоплений в северных регионах. Ранее было проверено состояние гидроузлов в Северо-Казахстанской области. Руководству МЧС даны поручения усилить контроль за проведением работ во всех регионах страны.По данным МЧС, с начала паводкового периода были эвакуированы почти 5 тысяч человек, из них около 1,7 тысячи детей. В том числе привлеченными воздушными судами эвакуированы почти 500 человек.
https://realty.ria.ru/20240312/pavodok-1931257463.html
казахстан
северо-казахстанская область
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казахстан, олжас бектенов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-казахстанская область
Казахстан, Олжас Бектенов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Казахстанская область
В Казахстане генпрокурор проверит действия чиновников в условиях паводков
В Казахстане чиновников проверят на халатность из-за масштабных паводков