В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами
Дело об оскорблении Азарова мигрантами в соцсетях прекратили из-за их возраста
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров . Архивное фото
САМАРА, 29 мар - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное в октябре по факту оскорбления губернатора Самарской области мигрантами в видеороликах, прекращено из-за их несовершеннолетия, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По версии следствия, с 15 по 17 октября прошлого года в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам драк причинены телесные повреждения.
В Самаре задержали семь участников драк между мигрантами и подростками
20 октября 2023, 13:00
По факту происшествия следователи возбудили четыре уголовных дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство), 116 УК РФ (побои), 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор.
«
"Они не достигли возраста уголовной ответственности", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о прекращении уголовного дела.
По данным источника, на момент публикации видеороликов указанным гражданам Таджикистана было по 12 и 14 лет, они признали вину в преступлении.
В адрес регионального ГУМВД России, правительства и губернатора Самарской области также внесены представления из-за ненадлежащей профилактической работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона и ГУМВД России по области.
Мигрантский криминал: кто виноват и что делать
22 января, 08:00