Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/oskorblenie-1936577959.html
В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами
В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами - РИА Новости, 29.03.2024
В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами
Уголовное дело, возбужденное в октябре по факту оскорбления губернатора Самарской области мигрантами в видеороликах, прекращено из-за их несовершеннолетия,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:19
2024-03-29T11:19
происшествия
россия
самарская область
самара
дмитрий азаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753668_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_b425d09be95c11a6bb55e0978f94f55b.jpg
САМАРА, 29 мар - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное в октябре по факту оскорбления губернатора Самарской области мигрантами в видеороликах, прекращено из-за их несовершеннолетия, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По версии следствия, с 15 по 17 октября прошлого года в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам драк причинены телесные повреждения. По факту происшествия следователи возбудили четыре уголовных дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство), 116 УК РФ (побои), 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор. "Они не достигли возраста уголовной ответственности", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о прекращении уголовного дела. По данным источника, на момент публикации видеороликов указанным гражданам Таджикистана было по 12 и 14 лет, они признали вину в преступлении. В адрес регионального ГУМВД России, правительства и губернатора Самарской области также внесены представления из-за ненадлежащей профилактической работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона и ГУМВД России по области.
https://ria.ru/20231020/sk-1904104889.html
https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html
россия
самарская область
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753668_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e9f89daa97d0648b7ee3468af2cd8a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, самара, дмитрий азаров
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара, Дмитрий Азаров
В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами

Дело об оскорблении Азарова мигрантами в соцсетях прекратили из-за их возраста

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 мар - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное в октябре по факту оскорбления губернатора Самарской области мигрантами в видеороликах, прекращено из-за их несовершеннолетия, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По версии следствия, с 15 по 17 октября прошлого года в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам драк причинены телесные повреждения.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Самаре задержали семь участников драк между мигрантами и подростками
20 октября 2023, 13:00
По факту происшествия следователи возбудили четыре уголовных дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство), 116 УК РФ (побои), 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор.
«
"Они не достигли возраста уголовной ответственности", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о прекращении уголовного дела.
По данным источника, на момент публикации видеороликов указанным гражданам Таджикистана было по 12 и 14 лет, они признали вину в преступлении.
В адрес регионального ГУМВД России, правительства и губернатора Самарской области также внесены представления из-за ненадлежащей профилактической работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона и ГУМВД России по области.
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Мигрантский криминал: кто виноват и что делать
22 января, 08:00
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьСамараДмитрий Азаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала