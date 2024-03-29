https://ria.ru/20240329/oskorblenie-1936577959.html

В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами

В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами - РИА Новости, 29.03.2024

В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами

Уголовное дело, возбужденное в октябре по факту оскорбления губернатора Самарской области мигрантами в видеороликах, прекращено из-за их несовершеннолетия,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:19

2024-03-29T11:19

2024-03-29T11:19

происшествия

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самарская область

самара

дмитрий азаров

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САМАРА, 29 мар - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное в октябре по факту оскорбления губернатора Самарской области мигрантами в видеороликах, прекращено из-за их несовершеннолетия, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По версии следствия, с 15 по 17 октября прошлого года в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам драк причинены телесные повреждения. По факту происшествия следователи возбудили четыре уголовных дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство), 116 УК РФ (побои), 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор. "Они не достигли возраста уголовной ответственности", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о прекращении уголовного дела. По данным источника, на момент публикации видеороликов указанным гражданам Таджикистана было по 12 и 14 лет, они признали вину в преступлении. В адрес регионального ГУМВД России, правительства и губернатора Самарской области также внесены представления из-за ненадлежащей профилактической работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона и ГУМВД России по области.

https://ria.ru/20231020/sk-1904104889.html

https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, самарская область, самара, дмитрий азаров