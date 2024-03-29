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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в 07.30 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:57
2024-03-29T08:57
2024-03-29T08:57
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 07.30 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.30 - г. Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Представительство также заявило, что ВСУ выпустили с 03.00 мск до 07.30 по Куйбышевскому району Донецка и Никитскому району Горловки 16 снарядов калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка