https://ria.ru/20240329/obstrel-1936528912.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 29.03.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в 07.30 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:57

2024-03-29T08:57

2024-03-29T08:57

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 07.30 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.30 - г. Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Представительство также заявило, что ВСУ выпустили с 03.00 мск до 07.30 по Куйбышевскому району Донецка и Никитскому району Горловки 16 снарядов калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия