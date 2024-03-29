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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936528912.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в 07.30 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:57
2024-03-29T08:57
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 07.30 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.30 - г. Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Представительство также заявило, что ВСУ выпустили с 03.00 мск до 07.30 по Куйбышевскому району Донецка и Никитскому району Горловки 16 снарядов калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда
Воронка от попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в 07.30 мск сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.30 - г. Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
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России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Представительство также заявило, что ВСУ выпустили с 03.00 мск до 07.30 по Куйбышевскому району Донецка и Никитскому району Горловки 16 снарядов калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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