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Казачка Саша получила медаль за спасение людей во время теракта

Казачка Саша получила медаль за спасение людей во время теракта - РИА Новости, 29.03.2024

Казачка Саша получила медаль за спасение людей во время теракта

29 марта атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов наградил молодую казачку Александру Кравченко. Она спасла людей во время... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:16

2024-03-29T17:16

2024-03-29T17:27

российское казачество

российское казачество

москва

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. 29 марта атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов наградил молодую казачку Александру Кравченко. Она спасла людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба ВсКО.Атаман подчеркнул, что обычно медаль "Казачья доблесть" вручают только казакам и офицерам на передовой."Это медаль не только тебе, но и твоим родителям, которые тебя так воспитали", – отметил он.После вручения награды Саша сказала, что, конечно, события в "Крокусе" не прошли для нее бесследно:"Жизнь я начала ценить намного сильнее. Поняла, что надо больше времени проводить со своими близкими, никого не обижать, даже если есть какие-то мелкие обиды, лучше попросить прощения".Александре Кравченко 15 лет, она учится в кадетском классе, состоит в Рождественском курене при храме Рождества Христова в Митине (Москва).В день теракта Саша проверяла билеты у зрителей, которые пришли на концерт группы "Пикник". Она отвечала за пропуск людей на балкон концертного зала. Перед самым началом концерта девушка услышала громкие хлопки.Саша попросила зрителей не нервничать и оставаться на своих местах. В этот момент в партер ворвались вооруженные люди и открыли огонь по сидевшим в зале."Я видела выстрелы, самих людей не видела", – рассказала Александра.Девушка не растерялась и попросила зрителей эвакуироваться. Сначала она вывела группу посетителей концерта в подсобные помещения, где они переждали стрельбу, а затем смогла эвакуировать их на улицу. Никто из этих людей не пострадал.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, москва