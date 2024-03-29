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Казачка Саша получила медаль за спасение людей во время теракта - РИА Новости, 29.03.2024
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17:16 29.03.2024 (обновлено: 17:27 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/nagrada-1936698765.html
Казачка Саша получила медаль за спасение людей во время теракта
Казачка Саша получила медаль за спасение людей во время теракта - РИА Новости, 29.03.2024
Казачка Саша получила медаль за спасение людей во время теракта
29 марта атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов наградил молодую казачку Александру Кравченко. Она спасла людей во время... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:16
2024-03-29T17:27
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. 29 марта атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов наградил молодую казачку Александру Кравченко. Она спасла людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба ВсКО.Атаман подчеркнул, что обычно медаль "Казачья доблесть" вручают только казакам и офицерам на передовой."Это медаль не только тебе, но и твоим родителям, которые тебя так воспитали", – отметил он.После вручения награды Саша сказала, что, конечно, события в "Крокусе" не прошли для нее бесследно:"Жизнь я начала ценить намного сильнее. Поняла, что надо больше времени проводить со своими близкими, никого не обижать, даже если есть какие-то мелкие обиды, лучше попросить прощения".Александре Кравченко 15 лет, она учится в кадетском классе, состоит в Рождественском курене при храме Рождества Христова в Митине (Москва).В день теракта Саша проверяла билеты у зрителей, которые пришли на концерт группы "Пикник". Она отвечала за пропуск людей на балкон концертного зала. Перед самым началом концерта девушка услышала громкие хлопки.Саша попросила зрителей не нервничать и оставаться на своих местах. В этот момент в партер ворвались вооруженные люди и открыли огонь по сидевшим в зале."Я видела выстрелы, самих людей не видела", – рассказала Александра.Девушка не растерялась и попросила зрителей эвакуироваться. Сначала она вывела группу посетителей концерта в подсобные помещения, где они переждали стрельбу, а затем смогла эвакуировать их на улицу. Никто из этих людей не пострадал.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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российское казачество, москва
Российское казачество, Российское казачество, Москва

Казачка Саша получила медаль за спасение людей во время теракта

© Пресс-служба ВсКОАлександра Кравченко и атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов
Александра Кравченко и атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов
© Пресс-служба ВсКО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. 29 марта атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов наградил молодую казачку Александру Кравченко. Она спасла людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба ВсКО.
Атаман подчеркнул, что обычно медаль "Казачья доблесть" вручают только казакам и офицерам на передовой.
«
"Это медаль не только тебе, но и твоим родителям, которые тебя так воспитали", – отметил он.
После вручения награды Саша сказала, что, конечно, события в "Крокусе" не прошли для нее бесследно:
«
"Жизнь я начала ценить намного сильнее. Поняла, что надо больше времени проводить со своими близкими, никого не обижать, даже если есть какие-то мелкие обиды, лучше попросить прощения".
Александре Кравченко 15 лет, она учится в кадетском классе, состоит в Рождественском курене при храме Рождества Христова в Митине (Москва).
В день теракта Саша проверяла билеты у зрителей, которые пришли на концерт группы "Пикник". Она отвечала за пропуск людей на балкон концертного зала. Перед самым началом концерта девушка услышала громкие хлопки.
Саша попросила зрителей не нервничать и оставаться на своих местах. В этот момент в партер ворвались вооруженные люди и открыли огонь по сидевшим в зале.
"Я видела выстрелы, самих людей не видела", – рассказала Александра.
Девушка не растерялась и попросила зрителей эвакуироваться. Сначала она вывела группу посетителей концерта в подсобные помещения, где они переждали стрельбу, а затем смогла эвакуировать их на улицу. Никто из этих людей не пострадал.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоМосква
 
 
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